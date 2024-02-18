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СрочноМассовая драка произошла на Ленина ночью
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Массовая драка произошла на Ленина ночью, в ней принимали участие около 15 человек

На место выезжала полиция

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Полиция выезжала на Ленина, 6

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На улице Ленина ночью с 17 на 18 февраля произошла массовая драка. На место выезжали сотрудники полиции.

— Информация о конфликте на Ленина, 6 поступала, на место выезжали сотрудники полиции, информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как сообщили в издании НДН.инфо, в драке группа молодых людей напала на одного человека. После этого к драке присоединились еще несколько человек. Всего в драке участвовали около 15 человек. Инцидент произошел примерно в 02:30.

Корреспондент НГС обратилась в «Республику» и «Шалыкофф», которые находятся по адресу, где произошла драка. Ни в одном из заведений ничего не смогли сообщить: о драке администраторы не знают.

Вчера, 17 февраля, в Новосибирске произошла драка около подъезда в Заельцовском районе. На месте заметили скорую помощь.

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