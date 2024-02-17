«Лежал после удара и не мог встать»: новосибирец устроил драку у подъезда — видео конфликта

В Новосибирске произошла драка около подъезда в Заельцовском районе. Как заявил автор в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте якобы находилась скорая помощь.
В сообщении сказано, что инцидент произошел 8 февраля возле подъезда дома № 101 на Сухарной.
— Компания, которая чистит ковры и прочие покрытия, забирала ковры на чистку. Их ГАЗель стояла вторым рядом. Телефон был оставлен водителем, — сказано в сообщении. — Водитель проезжающей мимо белой Toyota устроил драку, не пожелав ждать, пока работник загрузит ковры.
Потасовка между мужчинами попала на видео. Судя по кадрам, мужчина ударил специалиста в область головы, когда тот стоят в дверях подъезда. Между сибиряками началась драка, во время которой мужчина вновь нанес удар по голове оппонента, после чего тот упал на асфальт.
Новосибирца оттащили к подъезду дома, затем к месту происшествия подошли другие люди.
— От удара в челюсть водитель-экспедитор упал на спину и ударился головой. Мужчина какое-то время лежал после удара и не мог встать, — сообщил автор поста.
По информации автора сообщения, после произошедшего специалиста забрала скорая помощь, он якобы находится в больнице. Источник НГС подтвердил, что мужчина действительно был в медучреждении.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции.
— Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
В начале февраля в Новосибирске о мужчине, который устроил потасовку с двумя подростками в Ленинском районе. Конфликт попал на видео.