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«Лежал после удара и не мог встать»: новосибирец устроил драку у подъезда — видео конфликта

Полиция начала проверку

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Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции

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В Новосибирске произошла драка около подъезда в Заельцовском районе. Как заявил автор в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте якобы находилась скорая помощь.

В сообщении сказано, что инцидент произошел 8 февраля возле подъезда дома № 101 на Сухарной.

— Компания, которая чистит ковры и прочие покрытия, забирала ковры на чистку. Их ГАЗель стояла вторым рядом. Телефон был оставлен водителем, — сказано в сообщении. — Водитель проезжающей мимо белой Toyota устроил драку, не пожелав ждать, пока работник загрузит ковры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел 8 февраля

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Потасовка между мужчинами попала на видео. Судя по кадрам, мужчина ударил специалиста в область головы, когда тот стоят в дверях подъезда. Между сибиряками началась драка, во время которой мужчина вновь нанес удар по голове оппонента, после чего тот упал на асфальт.

Новосибирца оттащили к подъезду дома, затем к месту происшествия подошли другие люди.

— От удара в челюсть водитель-экспедитор упал на спину и ударился головой. Мужчина какое-то время лежал после удара и не мог встать, — сообщил автор поста.

По информации автора сообщения, после произошедшего специалиста забрала скорая помощь, он якобы находится в больнице. Источник НГС подтвердил, что мужчина действительно был в медучреждении.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции.

— Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

В начале февраля в Новосибирске о мужчине, который устроил потасовку с двумя подростками в Ленинском районе. Конфликт попал на видео.

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