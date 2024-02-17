«Лежал после удара и не мог встать»: новосибирец устроил драку у подъезда — видео конфликта

В Новосибирске произошла драка около подъезда в Заельцовском районе. Как заявил автор в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте якобы находилась скорая помощь.



В сообщении сказано, что инцидент произошел 8 февраля возле подъезда дома № 101 на Сухарной.

