Новосибирец устроил потасовку с подростками на хоккейной коробке — драка попала на видео

В Новосибирске сообщили о мужчине, который устроил потасовку с двумя подростками в Ленинском районе. Видео конфликта опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что инцидент произошел на хоккейной коробке во дворе дома на улице Костычева, 8.
— Агрессивный мужчина набросился на двух подростков на хоккейной коробке во дворе дома, так как посчитал, что хоккеисты шайбой хотели попасть в его маленького сына, — говорится в сообщении на странице группы.
На кадрах видно, как мужчина стоит в ботинках на льду и поворачивается в сторону подростка на коньках, после чего несколько раз бьет его рукой. Хоккеист пытается держать сибиряка на расстоянии, выставив перед собой клюшку.
На видео зафиксирована потасовка лишь с одним подростком, но в сообщении сказано, что в результате происшествия травмы получили двое несовершеннолетних. Родители подростков обратились в полицию.
— Буйный родитель разбил одному парню губу и выбил зуб, а другому — сломал нос и мобильный телефон, — пишут в «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что 3 февраля в отдел полиции поступили сообщения из медучреждения об обратившихся подростках с травмами. Полицейские начали проверку.
— Несовершеннолетние опрошены сотрудниками полиции, от их законных представителей приняты заявления. Потерпевшим выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в ведомстве. — Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего.
Несколько дней назад полицейские начали проверку после публикации видео, на котором подростки избивают школьника. Ситуацию взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.