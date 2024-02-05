Новосибирец устроил потасовку с подростками на хоккейной коробке — драка попала на видео

В Новосибирске сообщили о мужчине, который устроил потасовку с двумя подростками в Ленинском районе. Видео конфликта опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».



В сообщении сказано, что инцидент произошел на хоккейной коробке во дворе дома на улице Костычева, 8.

