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Обрезали волосы и распылили перцовый баллончик: подростки избили школьника в Новосибирске

Полиция начала проверку

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Инцидент произошел в Кировском районе

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В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает Инфопро54, конфликт произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района. По данным издания, компания подростков избила школьника и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

На кадрах окруженный толпой подростков мальчик пытается уладить конфликт, молит о прощении и просит не распылять в глаза перцовку. Ударом ноги один из нападающих сбивает пострадавшего с ног и целенаправленно распыляет жидкость из баллончика в глаза.

Ранее в Новосибирске четверо подростков избили сверстника в микрорайоне КСМ. Инцидент попал на видео.

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