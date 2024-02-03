Обрезали волосы и распылили перцовый баллончик: подростки избили школьника в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает Инфопро54, конфликт произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района. По данным издания, компания подростков избила школьника и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.
На кадрах окруженный толпой подростков мальчик пытается уладить конфликт, молит о прощении и просит не распылять в глаза перцовку. Ударом ноги один из нападающих сбивает пострадавшего с ног и целенаправленно распыляет жидкость из баллончика в глаза.
Ранее в Новосибирске четверо подростков избили сверстника в микрорайоне КСМ. Инцидент попал на видео.