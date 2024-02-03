Обрезали волосы и распылили перцовый баллончик: подростки избили школьника в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.



— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

