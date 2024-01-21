Четверо новосибирских подростков избили сверстника на Первомайке — драка попала на видео

— Заводила компании всячески пытался спровоцировать конфликт, выкрикивая бранные слова, а после, когда понял, что его игнорируют, повалил на тротуар одного из мальчишек ударом ноги в спину. Били преимущественно по голове руками и ногами, а в конце один из нападавших вытащил уже избитого молодого человека на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля, — говорится в посте.