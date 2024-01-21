Четверо новосибирских подростков избили сверстника на Первомайке — драка попала на видео

В Новосибирске четверо подростков избили сверстника в микрорайоне КСМ. Информация об этом появилась в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».
В посте говорится, что инцидент произошел 18 января. Двое подростков вышли из автобуса на остановке «Радиостанция-2», за ними следом также вышли четверо молодых людей, которые попытались развязать конфликт.
— Заводила компании всячески пытался спровоцировать конфликт, выкрикивая бранные слова, а после, когда понял, что его игнорируют, повалил на тротуар одного из мальчишек ударом ноги в спину. Били преимущественно по голове руками и ногами, а в конце один из нападавших вытащил уже избитого молодого человека на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля, — говорится в посте.
По словам автора поста, в результате драки подросток получил множественные ушибы мягких тканей головы.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту и комментарий предоставят позже.
Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете.