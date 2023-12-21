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«Причиной конфликта стал краденый вейп»: новосибирские подростки устроили разборки на кулаках в школе — видео

Полиция начала проверку

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В Сети говорится, что инцидент произошел в школе № 192

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— В полицию сообщений и заявлений по этому факту не поступало. Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

В посте говорится, что инцидент произошел в школе № 192 в Северо-Чемском жилмассиве.

— В туалете школы № 192 подрались ученики. Причиной конфликта стал краденый вейп. Во время поединка сломался унитаз — на полу образовалась лужа воды, увидев которую, зрители и бойцы спешно ретировались, — отметил автор поста.

Ранее в одной из школ Новосибирска в туалете жестоко избили девочку. Кто-то снимал издевательства на видео, и позже запись попала в Сеть.

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