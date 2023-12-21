«Причиной конфликта стал краденый вейп»: новосибирские подростки устроили разборки на кулаках в школе — видео

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



— В полицию сообщений и заявлений по этому факту не поступало. Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в МВД.