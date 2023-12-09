Плевались и таскали за волосы: в одной из школ Новосибирска подростки избили девочку

В одной из школ Новосибирска в туалете жестоко избили одну из девочек. Кто-то снимал издевательства на видео и позже запись попала в сеть. Опубликовали видео в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск».
Как рассказали в телеграм-канале, инцидент произошел в школе №183. Девочка, по данным «ЧП-Новосибирск», является сиротой. На видео нападавшие обвиняют школьницу в краже вещей. На видео попали две девочки и несколько были за кадром. Девочки плюнули на лежащую на полу пострадавшую и схватили её за волосы.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что по этому факту заявлений и обращений в полицию не поступало. После публикации видео в интернете информацию зарегистрировали в установленном порядке.
— Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и ее законного представителя. С ними проводится работа, — добавили в пресс-службе полиции.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности других участников конфликтов.
В ноябре в интернете появилось пятиминутное видео издевательства старшеклассников над двумя малолетними учениками из разных школ в поселке Могойтуй Забайкальского края.