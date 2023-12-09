Плевались и таскали за волосы: в одной из школ Новосибирска подростки избили девочку

Как рассказали в телеграм-канале, инцидент произошел в школе №183. Девочка, по данным «ЧП-Новосибирск», является сиротой. На видео нападавшие обвиняют школьницу в краже вещей. На видео попали две девочки и несколько были за кадром. Девочки плюнули на лежащую на полу пострадавшую и схватили её за волосы.