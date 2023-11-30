«Что, больно, пацаны?» Как всплыло жестокое видео издевательств над школьниками в Забайкалье

19 ноября в Сети появилось пятиминутное видео издевательства старшеклассников над двумя малолетними учениками из разных школ в поселке Могойтуй Забайкальского края. Мальчиков оскорбляли, пинали, били разными предметами, вынуждали садиться на колени и целовать друг друга. Резонанс возник не только из-за жестокого обращения с детьми, но и из-за брошенной одному из пострадавших фразы: «Что ты с русским ходишь? Дружить больше не с кем, что ли?»
Это происшествие в поселке, где проживают преимущественно буряты и русские, в интернете посчитали травлей на национальной почве. Один из забайкальских телеканалов, учрежденный государственной компанией, на следующий день после обнародования видео разместил в своем Telegram-канале комментарий источника, который не исключал, что публикация ролика спустя месяц после нападения на учеников была запланированной акцией «для специального разжигания» межэтнического конфликта.
Но кадры слили не тайные враги государства — это сделали ученики одной из школ.
Имена всех детей в тексте изменены.
«Хорошие, добрые мальчики»
21 октября была суббота.
Ролик, в котором Манжи задают вопрос о дружбе с русским, — не единственный. Во втором видео, которое длится 2,5 минуты и появилось позже, напавшие озвучивают причину травли.
— Сел на колени.
— Всё, всё, всё…
— Сопли вытрите, [мат].
— Что, больно, пацаны?
— Что, еще курить будете? Мы вас предупреждали, что [мат] будем, если еще раз спалим. Предупреждали?
— Да.
— Бутылка есть, пацаны, чтобы они сели?
Месяц после инцидента пострадавшие мальчики ходили на занятия в свои школы. По рассказам административных сотрудников, они не жаловались на произошедшее и вели себя как обычно, а о случившемся конфликте до 19 ноября никто не знал, в том числе другие ученики.
Вместе с Манжи в школе учатся все трое агрессоров, старших, Аюра и Егора, считают положительными. До этого случая они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, вели себя спокойно. Обоих здесь называют обычными учениками и хорошими, добрыми мальчиками.
По словам некоторых подростков, видео, где Аюр и Егор мучают младших, распространили его ученики другой школы — той, где учится Артем. Старшеклассники неохотно идут на контакт и говорят, что между собой не обсуждают произошедшее.
— Мы не хотим.
Когда видео распространили, в первой школе сразу начались проверки и служебное расследование. Педагоги стали отчитываться о проведении «Разговоров о важном» и родительских собраний. Школы Могойтуя и округа считаются одними из лучших в Забайкалье. Любая драка для местных учреждений — тень на репутации всего Агинского Бурятского округа, поэтому здесь стараются не распространяться о проблемах. По словам одного из жителей, у бурят в целом не принято рассказывать и обсуждать подобные случаи. Чаще всего их стараются решать в узком кругу.
До присоединения к Читинской области 15 лет назад округ был автономным. Один из чиновников вспоминает, что в те годы Могойтуй считался в автономии скорее русским. Не так давно ситуация изменилась, но вряд ли могла спровоцировать конфликт на национальной почве. Особенно с учетом того, что среди нападавших мальчиков есть метисы.
«Разойтись по-мирному»
Силовики приехали к администратору группы «Пацаны и Андер» 21 ноября. Они попросили удалить посты и ролики — к тому моменту о ролике узнали на федеральном уровне, следователи возбудили уголовное дело. «Пацаны и Андер» стала первой группой, в которую скинули записанные на видео издевательства на центральном стадионе.
— Большинство об этой ситуации узнало только 19 ноября. Вечером мне написала подруга из <...> школы. Она сказала, что сама только узнала — видео начало разлетаться по беседам. В этот же день я отправил его в следственное управление и сделал пост в свою группу. Все лица были замазаны. В ту же ночь мне написала заместитель по воспитательной работе [одной из школ] и попросила удалить видео.
Сразу удалять видео он не стал. Администратор выяснил, что директор одной из школ и некоторые учителя могли знать о ситуации в день самого конфликта.
— По рассказам некоторых учеников, один из мальчиков пришел заплаканным домой [в тот день], и они с мамой сразу же пошли разбираться к директору. Там якобы собрались родители тех, кто издевался, и дети, над которыми издевались. Они разошлись по-мирному, но это лишь по рассказам, я не утверждаю.
Говорили ли тогда взрослым о существовании роликов и всей сути издевательств, неизвестно. Маму Артема, вероятно, могли убедить не подавать заявление в полицию — она написала его только после публикации видео. Несколько человек, знакомых с ситуацией, рассказывают, что часть учеников в школе Манжи тоже знала о видео до его обнародования, а старшеклассники, которых возмутили кадры, якобы даже показывали преподавателям ролик, но те не предприняли мер.
Один из представителей этой школы настаивает, что если бы об избиении и видео узнали раньше, то сразу сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и другие инстанции. По его словам, мама пострадавшего подростка не приходила сюда, а на педагогическом совете учителя заверяли, что о насилии над мальчиками никто не знал. Глава управления образования и молодежной политики Сырен-Дулма Мэдэгэй это подтверждает, как и уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Эпова. По данным источника «Чита.Ру» в правоохранительных органах, у следователей всё же есть вопросы к педсоставу <...> школы — ее сотрудников подозревают в халатности.
Первый ролик администратор «Пацаны и Андер» сразу переслал девушке, которая создала группу «Забайкалье.Чита». Она начала свое расследование — опубликовала на стене группы несколько заметок и просила откликнуться людей, которые в курсе ситуации. Ночью 19 ноября ей удалось связаться с социальным педагогом, которая рассказала, что в <...> школе впервые слышат о произошедшем, и пыталась выяснить, откуда у владелицы паблика информация. Сотрудница школы пообещала всё проверить наутро и попросила удалить все заметки. Видео к тому времени администратор со страницы уже убрала, предварительно передав его в следком. Текстовые записи она решила оставить.
Девушка считает, что видео гуляло по школам весь месяц. По ее данным, его смотрели одноклассники Манжи и Артема и другие школьники.
— Им было тяжело ходить в школу, когда во внутренних чатах про них распространяется такое видео. Всё это время мальчики чувствовали на себе давление. Они и так пострадали и еще постоянно ловили насмешки в свою сторону. Насколько мне известно, мама одного из мальчиков пыталась разобраться в ситуации, <...> а школьники знали о видео и молчали. Очень трудно представить, что за весь месяц, пока ученики форсировали эти видео, учителя ничего не знали. Тогда вопрос — что это за учителя? Как они не заметили факт издевательств над детьми?
Наказание
После того как видео попало в Сеть, Аюра избили односельчане. Местные говорят, что у подростка было сотрясение мозга. В краевом Минздраве подтвердили лишь факт обращения несовершеннолетнего мальчика с травмой головы в Могойтуйскую ЦРБ. После избиения его и Егора поместили в СИЗО.
Манжи продолжает ходить в <...> школу — там же работают техничками его мама и мама Кирилла. По словам сотрудника учреждения, женщина узнала об издевательствах над сыном позже всех, а сам Манжи после всего случившегося чувствовал и продолжает чувствовать себя в порядке. За месяц он якобы даже забыл детали травли. Артем, по словам директора его школы, в течение месяца тоже приходил на уроки. После публикации видео мальчик временно перестал посещать занятия по настоянию мамы. И с Манжи, и с Артемом работают психологи.
По неофициальным данным, в отношении Аюра и Егора возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ответственность по ней наступает с 14 лет. Пятиклассники, которые наблюдали за происходящим, проходят по делу как свидетели и допрашиваются в присутствии родителей.
Первый текст про это происшествие с комментариями чиновников можно прочитать здесь. Все новости о случившемся вы можете найти по этой ссылке.