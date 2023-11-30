«Что, больно, пацаны?» Как всплыло жестокое видео издевательств над школьниками в Забайкалье

Это происшествие в поселке, где проживают преимущественно буряты и русские, в интернете посчитали травлей на национальной почве. Один из забайкальских телеканалов, учрежденный государственной компанией, на следующий день после обнародования видео разместил в своем Telegram-канале комментарий источника, который не исключал, что публикация ролика спустя месяц после нападения на учеников была запланированной акцией «для специального разжигания» межэтнического конфликта.



Но кадры слили не тайные враги государства — это сделали ученики одной из школ.

