«Вероятность, что дожмут, есть». Как и когда «Райффайзенбанк» уйдет из России: отвечают эксперты

Европейский центральный банк настаивает: «Райффайзенбанк» должен существенно сократить бизнес в России Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«Райффайзенбанк» начнет сокращать бизнес в России в третьем квартале 2024-го, то есть уже летом этого года, заявил глава австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. По его словам, этого требует Европейский центральный банк (ЕЦБ).



— Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год, — приводит объяснение Штробля РБК. Сокращение бизнеса в России, по словам главы RBI, означает почти полную остановку кредитования.



Первый офис АО «Райффайзенбанк» открылся в России в 1996 году. Акционерное общество входит в перечень системно значимых кредитных организаций Центробанка РФ. В 2022 году российская «дочка» RBI обеспечила австрийской группе больше половины чистой прибыли (54%, или 2 миллиарда евро), став их самым доходным территориальным банком.

Экономист Николай Кульбака в разговоре с MSK1.RU объясняет: «Райффайзенбанк» — на данный момент практически единственный банк в России, через который можно связаться с Европой. Эксперт считает, что россиянам в случае ухода австрийцев, скорее всего, придется выстраивать очень дорогие схемы финансовых операций — увеличатся затраты и у бизнеса, и у физических лиц.

Если банк будет вынужден уйти из России, а всё идет именно к этому, [осуществлять] платежи в Европу компаниям и людям станет намного сложнее. Николай Кульбака, финансовый аналитик, кандидат экономических наук

Все основные банки в стране уже под санкциями, — отметил в разговоре с MSK1.RU Кульбака.



Давление со всех сторон

Экономист, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что на «Райффайзенбанк» «оказывают большое давление ЕЦБ, "политические силы Австрии" и США».

— В целом бизнес «Райффайзенбанка» в Вене очень заинтересован в российской «дочке», — сказал MSK1.RU Юденков. — Но США давят на все банки, которые так или иначе способствуют расчетам с Россией.

Вероятность, что «Райффайзенбанк» дожмут и он уйдет, есть. Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Однако какое-то время банк может продержаться в стране, считает экономист:



— Австрия, наверное, относится к России не так агрессивно, как Польша или Германия. Я не исключаю оптимистической нотки: да, «Райффайзенбанк» сокращает операции и персонал, но есть надежда, что он останется , — заключает Юденков.

Кандидат экономических наук, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев полагает, что теоретически «Райффайзенбанк» может покинуть Россию:



— Головной австрийский банк давно хотел, чтобы это произошло, еще в 2022 году. Но дело в том, что его нельзя продать без разрешения президента РФ, — поясняет Григорьев.

Источник: Дарья Пона / 74.RU











Григорьев считает: уход «Райффайзенбанка» из России не оказал бы никакого влияния на банковский рынок страны в плане внутренних операций. Но, как напоминает эксперт, крупные российские банки, которые занимались международными переводами и расчетами, отключены от системы SWIFT и находятся под другими санкциями.



— Так сложилось, что после начала СВО «Райффайзенбанк» стал основным шлюзом, через который российские импортеры платят иностранным, западноевропейским и американским, поставщикам. В этом плане он занял достаточно уникальное положение. Как это решать, не очень понятно. С сугубо денежной точки зрения, банку крайне невыгодно [уходить], потому что ни Чехия, ни Польша, ни даже Австрия вместе взятые не приносят столько денег, сколько Россия , — отмечает он.

«Закрываться смысла нет»

Адвокат, политик и кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал MSK1.RU: уход «Райффайзенбанка» может стать спорным решением, ведь по итогам 2022 года именно российская «дочка» обеспечила группе более чем половину чистой прибыли.

— «Райффайзенбанк» делает переводы за рубеж, что на сегодняшний день почти эксклюзив, — продолжает Зорин. — И его клиенты без ограничений проводят валютные операции. Вероятно, теперь казахские и киргизские банки опосредованно возьмут на себя прибыль «Райффайзенбанка», запустив новую финансовую систему после визита Владимира Путина в Китай (президент России сообщал, что планирует эту поездку в мае. — Прим. ред.).

Источник: Дарья Пона / 74.RU











По мнению специалиста, австрийский банк «находится между Сциллой и Харибдой»: с одной стороны — давление Австрии, США и ЕС, а с другой — успехи российской «дочки», от которых трудно отказаться.



— Российский «Райффайзенбанк», по сути, душат извне, а полноценно уйти из страны у него вряд ли получится, — объясняет Зорин. — Постепенно организация под давлением ЕЦБ перестанет выдавать новые [кредиты], но продолжит принимать платежи по старым займам. В целом любой исход событий не сильно скажется на российском банковском рынке: в условиях санкций он стал еще более подвижным, на нём хватает серьезных крупных игроков, которые с удовольствием займут место «Райффайзенбанка».

Пока что клиентам банка не о чем переживать: там доступны к выдаче кредиты, кроме тех, для которых предусмотрена господдержка. Александр Зорин

Финансовый консультант Иван Докшин уверен: вероятность того, что банк по щелчку пальцев покинет Россию, крайне мала.



— «Райффайзенбанк» не может просто так сказать: «До свидания». Он оказывает услуги, предлагает новые продукты и варианты переводов валюты за границу, в том числе в европейские страны. Есть прибыль — закрываться смысла нет.