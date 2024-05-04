Что можно и нельзя делать в Страстную субботу: приметы и традиции

Возможно, лучшее, что вы можете сделать в Страстную субботу, — сходить в храм Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вот и заканчивается седьмая неделя Великого поста. Позади у православных 46 дней ограничений и воздержаний, и уже завтра наступит светлый праздник Пасхи, когда верующие будут поздравлять друг друга со спасительным воскрешением Христа. Осталось только пережить последний день Страстной недели. Рассказываем, что это за день такой, какие с ним связаны традиции и приметы и что можно, а что нельзя делать в Страстную субботу.



Что означает Страстная суббота

Страстная суббота, которую еще называют Великой, для верующих одновременно и скорбный, и радостный день. Скорбный — потому что Спаситель всё еще лежит в гробу. Радостный — потому что он вот-вот воскреснет. Примечательна Страстная суббота еще и тем, что в этот день Христос спустился в ад, всё там разрушил и освободил праведников из плена.

Ну а раз день этот частично радостный, то, в отличие от той же Страстной пятницы, здесь не действуют слишком уж строгие запреты. Тем не менее они есть.



Что нельзя делать в Страстную субботу

В Страстную субботу, которую еще называют Тихой, всё еще не принято веселиться. Так что танцы, праздники, песнопения и другие развлечения оставьте на потом. Тем более что ждать осталось совсем немного. К тому же считается, что шумное веселье в Страстную субботу может навлечь беду на всех родственников развлекающихся. Пожалейте хотя бы близких!

Играть свадьбу в Страстную субботу тоже не лучшая идея. Считается, что такой брак долго не протянет и будет полон ссор и недомолвок.

Еще в Страстную субботу не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими работами, хлопотать по дому и делать ремонт — всё это верующие должны были завершить еще к Чистому четвергу. На дачу съездить можно. Но разве что посмотреть, как там обстоят дела, полить или высадить растения — серьезные земельные работы в Страстную субботу не рекомендуется.

Также нельзя в этот день выносить мусор и ненужные (лучше сделать это заранее) — считается, что вместе с этим вы выносите из дома благополучие и удачу.

В Страстную субботу принято вспоминать и чтить память Христа, поэтому ходить на кладбище, поминать усопших родственников и убираться на могилках в этот день тоже нельзя.

Что можно делать в Страстную субботу

Раз уж мы заговорили о том, что в Страстную субботу принято вспоминать Христа, то напомним, что нигде, кроме как в церкви, этого лучше не сделаешь. Вот и идут православные в этот день на богослужения в церкви и храмы, где обычно совершается литургия святителя Василия Великого.

С собой в церковь желательно прихватить яйца, куличи и пасхи, которые вам тут же освятят.

Еще в Святую субботу принято прощать всех недоброжелателей, делать добрые дела, раздавать милостыню, отпускать обиды ну и вообще желательно настраиваться на добрый лад.



Приметы на Страстную субботу

Когда вы принесете из храма освященное яйцо, положите его в воду. Считается, что если умыться такой водой, то такая процедура принесет красоту, здоровье и молодость.

Еще одно поверье говорит о том, что если в Страстную субботу взять в руки острые предметы, то можно навлечь на себя беду.

Есть и погодные приметы. Например, считается, что если Страстная суббота выдастся теплой да солнечной, ближайшее лето будет жарким. Накатили тучи и накрапывает дождь — к прохладному лету. Если в этот день зацвела черемуха — лето окажется теплым, но мокрым. Клен не опушился, зато береза полным ходом — к засушливому лету. Лес еще голый, а соловьи уже надрывают голосовые связки — к неурожайному году.