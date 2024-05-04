НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-в.

 746мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Мэр Максим Кудрявцев уволил однофамильца

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Религия обзор Что можно и нельзя делать в Страстную субботу: приметы и традиции

Что можно и нельзя делать в Страстную субботу: приметы и традиции

С одной стороны, это скорбный день Великого поста, но есть в нем и место радости

1 897
3 комментария
Возможно, лучшее, что вы можете сделать в Страстную субботу, — сходить в храм

Вот и заканчивается седьмая неделя Великого поста. Позади у православных 46 дней ограничений и воздержаний, и уже завтра наступит светлый праздник Пасхи, когда верующие будут поздравлять друг друга со спасительным воскрешением Христа. Осталось только пережить последний день Страстной недели. Рассказываем, что это за день такой, какие с ним связаны традиции и приметы и что можно, а что нельзя делать в Страстную субботу.

Что означает Страстная суббота

Страстная суббота, которую еще называют Великой, для верующих одновременно и скорбный, и радостный день. Скорбный — потому что Спаситель всё еще лежит в гробу. Радостный — потому что он вот-вот воскреснет. Примечательна Страстная суббота еще и тем, что в этот день Христос спустился в ад, всё там разрушил и освободил праведников из плена.

Ну а раз день этот частично радостный, то, в отличие от той же Страстной пятницы, здесь не действуют слишком уж строгие запреты. Тем не менее они есть.

Что нельзя делать в Страстную субботу

В Страстную субботу, которую еще называют Тихой, всё еще не принято веселиться. Так что танцы, праздники, песнопения и другие развлечения оставьте на потом. Тем более что ждать осталось совсем немного. К тому же считается, что шумное веселье в Страстную субботу может навлечь беду на всех родственников развлекающихся. Пожалейте хотя бы близких!

Играть свадьбу в Страстную субботу тоже не лучшая идея. Считается, что такой брак долго не протянет и будет полон ссор и недомолвок.

Еще в Страстную субботу не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими работами, хлопотать по дому и делать ремонт — всё это верующие должны были завершить еще к Чистому четвергу. На дачу съездить можно. Но разве что посмотреть, как там обстоят дела, полить или высадить растения — серьезные земельные работы в Страстную субботу не рекомендуется.

Также нельзя в этот день выносить мусор и ненужные (лучше сделать это заранее) — считается, что вместе с этим вы выносите из дома благополучие и удачу.

В Страстную субботу принято вспоминать и чтить память Христа, поэтому ходить на кладбище, поминать усопших родственников и убираться на могилках в этот день тоже нельзя.

Что можно делать в Страстную субботу

Раз уж мы заговорили о том, что в Страстную субботу принято вспоминать Христа, то напомним, что нигде, кроме как в церкви, этого лучше не сделаешь. Вот и идут православные в этот день на богослужения в церкви и храмы, где обычно совершается литургия святителя Василия Великого.

С собой в церковь желательно прихватить яйца, куличи и пасхи, которые вам тут же освятят.

Еще в Святую субботу принято прощать всех недоброжелателей, делать добрые дела, раздавать милостыню, отпускать обиды ну и вообще желательно настраиваться на добрый лад.

Приметы на Страстную субботу

Когда вы принесете из храма освященное яйцо, положите его в воду. Считается, что если умыться такой водой, то такая процедура принесет красоту, здоровье и молодость.

Еще одно поверье говорит о том, что если в Страстную субботу взять в руки острые предметы, то можно навлечь на себя беду.

Есть и погодные приметы. Например, считается, что если Страстная суббота выдастся теплой да солнечной, ближайшее лето будет жарким. Накатили тучи и накрапывает дождь — к прохладному лету. Если в этот день зацвела черемуха — лето окажется теплым, но мокрым. Клен не опушился, зато береза полным ходом — к засушливому лету. Лес еще голый, а соловьи уже надрывают голосовые связки — к неурожайному году.

Также считается, что тех, кто в ночь со Страстной субботы на Пасху не будет ложиться спать, ждут удача и благополучие.

ПО ТЕМЕ
Церковь Храм Религия Пасха Страстная неделя Традиции Приметы Православие Великий пост
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление