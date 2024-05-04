«Каждая 4-я семья в России бесплодна». Способность зачать ребенка теперь будут проверять на государственном уровне

В этой семье с деторождением уже всё в порядке Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Обследование и оценку репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин с 2024 года включили в диспансеризацию. Расширенный список исследований в поликлиниках будет проводиться по ОМС, то есть бесплатно. Такое решение принял Минздрав РФ после Послания президента.



Что это значит? Репродуктивное здоровье сегодня прежде всего понимается как возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка, и это — предмет особого внимания в нашей стране, где, по данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24 процента (кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, критический для демографии показатель — это 15 процентов). То есть ситуация всё хуже. МSK1.RU решил узнать, как инициатива Минздрава скажется на рождаемости и чем поможет россиянам.



Причина — в плохом здоровье россиян?

Заметное снижение числа детей на одну женщину детородного возраста (так называемый суммарный коэффициент рождаемости (СТИ) специалисты в нашей стране отмечают с 2017 года, и причин здесь немало — социологических, психологических и т. д. Однако один из главных факторов, на который можно и нужно влиять — это состояние здоровья не только будущих матерей, но и отцов как равноправных участников всего процесса — от зачатия до вынашивания и успешных родов. Ведь, как известно, многие заболевания репродуктивной системы протекают бессимптомно и связаны в том числе с образом жизни, вредными привычками, стрессами. Причиной бесплодия у женщин и мужчин могут стать вовремя не выявленные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. И с большинством из этих причин современная медицина уже справляется достаточно эффективно, разумеется — при своевременном обращении к врачу.

Интересно, а как оценивают состояние своего репродуктивного здоровья сами россияне? На днях аналитический центр НАФИ ответил на этот вопрос, представив результаты ежегодного исследования «Индекс женского здоровья», в котором приняли участие три тысячи мужчин и женщин (исследование проводится уже в 9-й раз). Как рассказала директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, каждый пятый из опрошенных оценил свое здоровье как неудовлетворительное, особенно женщины (24 процента против 16 процентов у мужчин). Однако именно женщины предсказуемо чаще обращаются за профессиональной помощью к медикам (49 процентов против 23 процентов у мужчин), в то время как для сильной половины оказывается комфортнее пользоваться советами, полученными из интернета.

Важная особенность женского репродуктивного здоровья — его более ярко выраженная зависимость от эмоционального состояния и нарушений в этой сфере. По мнению врача-акушера-гинеколога, профессора кафедры акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, доктора медицинских наук Мекана Оразова в группу риска прежде всего входят женщины с обильными месячными, страдающие эндометриозом (также сопровождается аномальными маточными кровотечениями), а также пациентки, пережившие выкидыши, аборты и т. д. У всех них повышается риск развития железодефицитной анемии и, как следствие, — дистресс-синдрома. Такие женщины, — рассказал Оразов, — страдают от постоянного упадка сил, апатии, у них снижены самооценка, социальная и физическая активность, они не испытывают удовольствия от интимной близости, часто конфликтуют с супругами, всем и всегда недовольны и часто даже не подозревают об истинных причинах своего состояния, которое, оказывается, грамотный врач может если и не вылечить полностью, то значительно скорректировать, вернуть радость жизни и желание вновь стать матерью.

Помогут контрацептивы?

— Очень жаль, что не все 100 процентов мужчин и женщин считают, что современные методы контрацепции способствуют сохранению и адекватной поддержке репродуктивного здоровья, хотя это доказанный факт, — говорит профессор Оразов. — В начале этого года были опубликованы данные о том, что комбинированные оральные контрацептивы могут рассматриваться не только для контрацепции, но и в рамках адресной поддержки репродуктивного здоровья. Ведь доказано, что за счет того, что они блокируют овуляцию, КОК служат профилактике пролиферативных заболеваний (прежде всего, эндометриоза), а также защищают от развития рака эндометрия, яичников и колоректального рака.

Однако, как подчеркнула Ирина Гильдебрандт, далеко не все женщины в принципе готовы самостоятельно и вовремя заботиться о своем репродуктивном здоровье и даже при возникновении реальных проблем не торопятся обращаться к специалистам (в этом призналась каждая пятая из опрошенных женщин). Более половины респондентов от 35 до 45 лет (44 процента) вообще обращались к врачам более года назад. А почти четверть мужчин и женщин — 23 процента — так и не смогли вспомнить, когда в последний раз получали профессиональную консультацию и помощь у специалистов.

Да и само понятие репродуктивного здоровья, как оказалось, россияне тоже понимают по-разному. Согласно исследованию «Индекс женского здоровья», для большинства женщин (55 процентов) и 45 процентов мужчин — это в первую очередь возможность родить здорового ребенка. Но сильный пол чаще, чем слабый, связывает это понятие с сексуальным удовлетворением и способностью испытать оргазм. А треть россиян, в основном в возрасте от 18 до 25 лет, уравнивают репродуктивное с психическим здоровьем, а также соблюдением правил здорового образа жизни.

— В нашей стране, к большому сожалению, до сих пор не получил широкого распространения навык репродуктивного поведения, — комментирует данные исследования Мекан Оразов. — Для его развития важно в первую очередь обращаться к мнению специалистов и опыту доказательной медицины. Только так можно снизить количество мифов и повысить грамотность людей в этих вопросах.

25 процентов пар бесплодны

Вот что об обязательной диспансеризации населения по поводу возможности иметь детей говорит акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лиана Аминова:



— Проблема действительно серьезная: у нас в стране 25 процентов пар бесплодны, то есть каждая четвертая пара в стране. И если раньше по статистике в структуре причин бесплодия на первом месте стоял трубно–перитонеальный фактор (нарушение проходимости маточных труб. — Прим. ред.), перенесенные воспалительные заболевания у женщин, то сейчас лидирует фактор мужского бесплодия. У 40 процентов бесплодных пар сегодня при обследовании выявляется либо нарушение спермограммы (у мужчин), либо это какие-то совместные причины. Малоподвижный образ жизни, повышенный вес действительно играют во всём этом существенную роль. В конце концов, известно, что для мужских яичек более полезен холод, а не тепло. Сжатое состояние органов, которое возникает при долгом сидении за компьютером, неизбежно ведет к нарушению кровоснабжения малого таза, прибавьте сюда регулярные стрессы и отсутствие полноценного отдыха. Причем либидо и потенция у мужчин может по-прежнему оставаться на хорошем уровне, но качество спермы будет, как говорится, не фертильным, не способным к оплодотворению яйцеклеток. Зря, кстати, многие считают, что для оплодотворения достаточно хотя бы одного сперматозоида — это не так: порядка пятисот тысяч сперматозоидов должны добраться до яйцеклетки и растворить ее оболочку, чтобы потом один смог пробраться внутрь и ее оплодотворить..



Изменился и возраст наступления первой беременности. Не секрет, что многие женщины идут даже на замораживание яйцеклеток, ведь после 30–37 лет, когда они решаются наконец родить, уже снижается не только количество, но и качество яйцеклеток. Поэтому регулярные исследования репродуктивного здоровья безусловно могут положительно повлиять на ситуацию — даже психологически, когда молодые супруги, например, получив результаты спермограммы, задумаются о более раннем наступлении беременности, когда они еще молоды и полны сил.



Какие исследования включены в диспансеризацию

Первый этап (для женщин): осмотр акушером-гинекологом; пальпация молочных желез; осмотр шейки матки с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков; цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. В возрасте 18–29 лет — лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин состоит из осмотра врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

Второй этап (для женщин): в возрасте 30–49 лет — лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР; УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла; УЗИ молочных желез; повторный осмотр акушером-гинекологом.

Второй этап (для мужчин): спермограмма; микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР; УЗИ предстательной железы и органов мошонки; повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии — врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

Важно: исследования репродуктивного здоровья проводятся при диспансеризации взрослого населения бесплатно, за счет средств ОМС в той поликлинике, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи. Отсутствие в поликлинике по месту вашего прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно быть препятствием для ее проведения. При любых сложностях при прохождении диспансеризации необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию.

Цифра

По данным ФОМС, профилактические осмотры по оценке репродуктивного здоровья в этом году смогут пройти около 6 млн россиян.