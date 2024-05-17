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Развлечения «Первый раз встретил в жизни»: новосибирец нашел странные грибы — они выглядят как мохнатые блюдца

«Первый раз встретил в жизни»: новосибирец нашел странные грибы — они выглядят как мохнатые блюдца

Грибы нашли в Тогучинском районе

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Грибы были на остатках деревянистого травяного стебля

Новосибирский биолог Ринат Султанов обнаружил необычные мохнатые грибы. Сибиряк нашел их 15 мая в Тогучинском районе.

Фотографии необычной находки сибиряк опубликовал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте», по его словам, грибы были на остатках деревянистого травяного стебля. Их размер составляет 1–2 миллиметра, сообщил новосибирец НГС.

— Это очень мелкий гриб 1–2 миллиметров размером. Называется Трихопецица. Сапротрофный гриб, который растет на старых деревянистых стеблях трав, — сообщил Ринат Султанов. — Снят с увеличением в 40 раз. Такие грибы обычно никто не замечает и не обращает внимания. Пощупать их невозможно.

Сибиряк нашел их в Тогучинском районе

Новосибирец уточнил, что наткнулся на них вблизи села Карпысак, он описал внешний вид найденных грибов — они золотистые, мохнатые, и напоминают блюдца. По его словам, съесть необычную находку не получится.

— В виду микроскопического размера их нереально употреблять в пищу, — сказал Султанов. — Первый раз их встретил в жизни.

В начале мая новосибирец заметил редкие ярко-красные грибы в лесу.

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Грибы Тогучинский район Биолог Новосибирская область Весна
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