«Первый раз встретил в жизни»: новосибирец нашел странные грибы — они выглядят как мохнатые блюдца

Грибы были на остатках деревянистого травяного стебля Источник: Ринат Султанов/«Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»/vk.com











Новосибирский биолог Ринат Султанов обнаружил необычные мохнатые грибы. Сибиряк нашел их 15 мая в Тогучинском районе.



Фотографии необычной находки сибиряк опубликовал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте», по его словам, грибы были на остатках деревянистого травяного стебля. Их размер составляет 1–2 миллиметра, сообщил новосибирец НГС.

— Это очень мелкий гриб 1–2 миллиметров размером. Называется Трихопецица. Сапротрофный гриб, который растет на старых деревянистых стеблях трав, — сообщил Ринат Султанов. — Снят с увеличением в 40 раз. Такие грибы обычно никто не замечает и не обращает внимания. Пощупать их невозможно.

Сибиряк нашел их в Тогучинском районе Источник: Ринат Султанов/«Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»/vk.com











Новосибирец уточнил, что наткнулся на них вблизи села Карпысак, он описал внешний вид найденных грибов — они золотистые, мохнатые, и напоминают блюдца. По его словам, съесть необычную находку не получится.



— В виду микроскопического размера их нереально употреблять в пищу, — сказал Султанов. — Первый раз их встретил в жизни.

