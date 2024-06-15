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Происшествия Беспределил вооруженным: новосибирец разгромил 8 машин топором в Ленинском районе— видео

Беспределил вооруженным: новосибирец разгромил 8 машин топором в Ленинском районе— видео

В полиции проводят проверку по факту происшествия

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В Ленинском районе Новосибирска неизвестный мужчина разгромил несколько припаркованных автомобилей и шлагбаумы топором. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишут местные жители, инцидент произошел на Юго-Западном жилмассиве, во дворе дома №29 на улице Полтавской.

—Какой-то неадекват с утра вальяжно раскатывал на велосипеде, попутно разломал два шлагбаума и нанёс урон как минимум 8-ми автомобилям. Решив, что этого мало, съездил за топором и продолжил беспределить уже вооружённым, — говорится в сообщении в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращение поступило в отдел полиции Ленинского района города Новосибирска, оно зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце апреля на улице Гоголя неизвестный расстрелял внедорожник. Очевидцы сообщили, что прозвучали как минимум шесть выстрелов.

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