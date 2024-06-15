Беспределил вооруженным: новосибирец разгромил 8 машин топором в Ленинском районе— видео

Источник: "Инцидент.Новосибирск",vk.com











В Ленинском районе Новосибирска неизвестный мужчина разгромил несколько припаркованных автомобилей и шлагбаумы топором. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».



Как пишут местные жители, инцидент произошел на Юго-Западном жилмассиве, во дворе дома №29 на улице Полтавской.

Источник: "Инцидент.Новосибирск", vk.com

—Какой-то неадекват с утра вальяжно раскатывал на велосипеде, попутно разломал два шлагбаума и нанёс урон как минимум 8-ми автомобилям. Решив, что этого мало, съездил за топором и продолжил беспределить уже вооружённым, — говорится в сообщении в паблике.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращение поступило в отдел полиции Ленинского района города Новосибирска, оно зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

