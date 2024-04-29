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Происшествия эксклюзив «Не менее шести выстрелов»: неизвестный расстрелял внедорожник в Новосибирске

«Не менее шести выстрелов»: неизвестный расстрелял внедорожник в Новосибирске

Инцидент произошел ночью на улице Гоголя

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Хозяин поврежденного автомобиля не обращался в полицию

В Новосибирске неизвестный расстрелял белый внедорожник в Дзержинском районе. Информацией о происшествии с НГС поделился очевидец Владимир.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел около двух часов ночи в понедельник, 29 апреля.

— Я услышал не менее шести выстрелов. Вышел на балкон — смотрю, мужчина стоит у дома напротив, это Гоголя 204/2. Он уже, похоже, отстрелял все патроны и рукой разбивал стекло передней левой двери. А кто-то ему кричал не бей, не лезь, он нанятый, что-то такое. Разбил стекло и пошел в подъезд, — рассказал Владимир НГС.

Спустя примерно десять минут после данной сцены на улицу к автомобилю вышел его хозяин, который продолжительное время не мог отключить сигнализацию. Затем он решил проблему и уехал. Владимир также рассказал, что вероятный стрелок живет в том же доме и в том же подъезде на улице Гоголя 204/2.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент заявлений в полицию по факту данного происшествия не поступало.

Ранее неадекватный нетрезвый мужчина разгромил 13 автомобилей на улице Трикотажной. Мужчина вырывал дворники и зеркала из припаркованных машин.

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