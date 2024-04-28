«Выломал дворники, вырвал зеркала»: пьяный новосибирец разгромил 13 машин на Трикотажной — видео

Новосибирец напал на автомобили ранним утром Источник: Читательница НГС Анжелика, Александр Ощепков / NGS.RU











Нетрезвый мужчина разгромил припаркованные автомобили во дворах на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска. Как сообщали НГС местная жительница Анжелика, новосибирец повредил 13 машин.



Девушка рассказала, что все произошло около 8 часов утра в воскресенье, 28 апреля, во дворах домов по улице Трикотажной, 31 и 33. Видео с погромом машин она увидела в чате дома.

Источник: Читательница НГС Анжелика

— Я посмотрела видео в 9 утра. Выбежала из квартиры смотреть, что с моей машиной стало. У меня — дворник выломал, у соседних машин вывернуты зеркала. У соседнего дома у некоторых машин прямо вырваны зеркала. Я написала заявление, нам сказали, что всего повредил 13 автомобилей, — рассказала Анжелика НГС.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступило несколько заявлений от граждан о повреждении их автомобилей. Мужчина был задержан, доставлен в отдел полиции, опрошен. Со слов мужчины, он был в состоянии алкогольного опьянения. По заявлениям проводятся проверочные мероприятия.

