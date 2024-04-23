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Происшествия В полнейшем шоке: неадекватный мужчина разгромил автомобиль жительницы Новосибирска — видео

В полнейшем шоке: неадекватный мужчина разгромил автомобиль жительницы Новосибирска — видео

Новосибирца забрал экипаж скорой помощи

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На какую сумму нанесен ущерб автомобилю пока неизвестно

В Ленинском районе неадекватный мужчина напал с кулаками на автомобиль жительницы Новосибирска. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел днем в понедельник, 22 апреля, на перекрестке улиц Связистов и Забалуева. Неадекватный мужчина сначала принялся бить лобовое стекло, пытался взломать дверь. Затем он переключил свое внимание на боковое зеркало машины.

— Честно, я до сих пор в полнейшем шоке… Кого только не встретишь на дороге! Слава богу, я была одна в машине, — написала владелица поврежденного авто.

Очевидица происшествия Мария рассказала корреспонденту НГС, что мужчина кидался под автомобили рядом со светофором, где остановилась девушка из видео. Уже после инцидента за неадекватным новосибирцем приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Его погрузили в медицинский автомобиль с большим трудом, поскольку мужчина сопротивлялся.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявления в полицию по данному инциденту никто не писал.

Ранее в одном из микрорайонов Новосибирска неизвестный расклеил на припаркованные автомобили обидные стикеры с надписью «Я паркуюсь как олень». Юрист рассказал, как накажут за подобные выходки.

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Новосибирск МВД Дороги Дорожный конфликт
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