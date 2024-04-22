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Авто Город В «Евробереге» вандалы облепили машины наклейками «Я паркуюсь как олень» — фото с места

В «Евробереге» вандалы облепили машины наклейками «Я паркуюсь как олень» — фото с места

Ситуацию оценил юрист, который отметил, что подобная расклейка наказуема

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По словам местной жительницы, наклейки стали появляться на прошедших выходных

В микрорайоне Европейский берег в Новосибирске по припаркованным машинам расклеили стикеры с надписью: «Я паркуюсь как олень». Их заметили на прошедших выходных, рассказала редакции НГС местная жительница.

— Начали появляться позавчера, вчера. Кто клеит, не вычислили, — говорит девушка.

Фото с места опубликовал Telegram-канал «Евроберег Инфо Европейский Берег». На них видно, что круглые желтые наклейки — сразу на нескольких автомобилях.

В компании «Брусника» НГС заверили: на видео попало то, как на неправильно припаркованные автомобили вдоль набережной клеили стикеры некие мужчина и женщина.

— Обращаться в полицию не планируем, так как от жителей жалоб нет. Судя по отсутствию обращений, наклейки легко удаляются. Таким образом, ущерба для собственников нет, — сообщили в «Бруснике».

В пресс-службе ГУ МВД региона корреспонденту подтвердили, что сегодня, 22 апреля, заявлений об инциденте в полицию не поступало.

Директор юридической компании «Опора» Артем Болотов сказал НГС, что со стороны наклейщика произошедшее — противоправное, наказуемое действие.

— Делать так нельзя. С неправильной парковкой должны бороться соответствующие уполномоченные органы, — считает эксперт.

Расклейку таких стикеров можно расценивать как ущерб

Как уточняет юрист, случившееся можно приравнять к порче имущества.

— Примерно так же, как и с мелким хулиганом, умышленно царапающим гвоздем. Ведь наклейку эту, по крайней мере следы от клея удалять на автомойке, небесплатно. С такого деятеля потом можно ущерб в том числе взыскать в судебном порядке, — прокомментировал редакции Болотов.

Если вы знаете, кто был наклейщиком, или это ваша машина была обклеена— свяжитесь с редакцией НГС
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Прошлой осенью вандалы исписали оскорблениями две машины в новосибирском дворе: НГС публиковал фото.

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