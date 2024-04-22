В «Евробереге» вандалы облепили машины наклейками «Я паркуюсь как олень» — фото с места

По словам местной жительницы, наклейки стали появляться на прошедших выходных Источник: «Евроберег Инфо Европейский Берег» / Telegram











В микрорайоне Европейский берег в Новосибирске по припаркованным машинам расклеили стикеры с надписью: «Я паркуюсь как олень». Их заметили на прошедших выходных, рассказала редакции НГС местная жительница.



— Начали появляться позавчера, вчера. Кто клеит, не вычислили, — говорит девушка.



Фото с места опубликовал Telegram-канал «Евроберег Инфо Европейский Берег». На них видно, что круглые желтые наклейки — сразу на нескольких автомобилях.



В компании «Брусника» НГС заверили: на видео попало то, как на неправильно припаркованные автомобили вдоль набережной клеили стикеры некие мужчина и женщина.

— Обращаться в полицию не планируем, так как от жителей жалоб нет. Судя по отсутствию обращений, наклейки легко удаляются. Таким образом, ущерба для собственников нет, — сообщили в «Бруснике».



В пресс-службе ГУ МВД региона корреспонденту подтвердили, что сегодня, 22 апреля, заявлений об инциденте в полицию не поступало.



Директор юридической компании «Опора» Артем Болотов сказал НГС, что со стороны наклейщика произошедшее — противоправное, наказуемое действие.



— Делать так нельзя. С неправильной парковкой должны бороться соответствующие уполномоченные органы, — считает эксперт.

Расклейку таких стикеров можно расценивать как ущерб Источник: «Евроберег Инфо Европейский Берег» / Telegram











Как уточняет юрист, случившееся можно приравнять к порче имущества.



— Примерно так же, как и с мелким хулиганом, умышленно царапающим гвоздем. Ведь наклейку эту, по крайней мере следы от клея удалять на автомойке, небесплатно. С такого деятеля потом можно ущерб в том числе взыскать в судебном порядке, — прокомментировал редакции Болотов.

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