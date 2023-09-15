«Казел рагатый»: вандалы исписали оскорблениями две машины в новосибирском дворе — фото

15 сентября в новосибирском дворе на Гребенщикова вандалы исписали машины матами и оскорблениями. Фото пострадавших автомобилей опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На дверях и боковых стеклах одной из машин хулиганы написали «Казел» и «Казел Рагатый» (орфография сохранена). На другом автомобиле — надпись «Паркуйся правильно», кроме того, на этом автомобиле спустили шины. Также на обеих машинах появились матерные слова.
Кроме надписей, неизвестные нанесли на автомобили рисунки — полосы и зигзаги. Судя по фото, они были сделаны краской из баллончика.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент. Информация уточняется.
В августе НГС писал о том, что в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском вандалы закрасили памятники на кладбище. Тогда полиция начала проверку.