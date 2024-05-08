«В поисках красоты и вдохновения»: Зепюр Брутян устроила сюрприз для Павла Прилучного — что она придумала?

Семья актеров отправилась в отпуск Источник: Telegram-канал zepyur_priluchnaya











Зепюр Брутян устроила сюрприз для мужа — она увезла Павла Прилучного в отпуск. Актриса опубликовала фотографию из салона самолета и написала, что в их семье мастер устраивать сюрпризы Павел, но на этот раз она решила примерить эту роль на себя.



Жена Прилучного держала интригу и не рассказывала подписчикам, куда они летят, но дала подсказку — время в пути 12 часов. Сегодня актриса выложила пост в социальной сети Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ), где раскрыла карты — супруги улетели на Сейшелы.

— Мы тут впервые, находимся в поисках красоты и вдохновения. Кто уже тут побывал? Подскажите красивые места на Сейшелах, — обратилась Зепюр Брутян к подписчикам.

Сейшелы — архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки Источник: zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Судя по всему, сына супруги оставили бабушкам — в конце апреля мальчику исполнился год. Кадры с его дня рождения семья актеров опубликовала в своих соцсетях.



Отдых Павлу Прилучному точно не помешает — судебные тяжбы с бывшей женой Агатой Муцениеце продолжаются с конца 2023 года. Иск бывшей жены был частично удовлетворен 24 апреля 2024 года. Информация о размере назначенных алиментов не была озвучена, но в личных социальных сетях актриса назвала случившееся победой.

С решением Головинского суда Москвы по алиментам актер не согласился и обжаловал его. 7 мая апелляция Прилучного была зарегистрирована. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы. У Агаты и Павла двое детей — школьники Тимофей и Мия.

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