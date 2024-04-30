«Наша тусовка»: Зепюр Брутян показала милое видео, как Павел Прилучный играет с детьми

Супруга новосибирского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась милыми семейными кадрами. 28 апреля их сыну Микаэлю исполнился год. Младший сын Прилучного отметил день рождения с родителями, а также сводными братом и сестрой.

Затем Павел присоединился к детям. Прилучный посадил Микаэля за руль и вместе с Мией и Тимофеем прокатил его по комнате. «Наша тусовка», — написала Брутян.

Актер Павел Прилучный провел детство в Бердске, а потом перебрался в Новосибирск. С актрисой Зепюр Брутян он познакомился на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын.

