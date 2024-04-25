Кино, побои, развод. Как актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже несколько лет не могут мирно разойтись

Пара рассталась в 2020 году, но конфликт не утихает и сейчас Источник: bugevuge, agataagata / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)











Вчера, 24 апреля, московский суд принял решение обязать актера Павла Прилучного выплачивать алименты на своих детей, частично удовлетворив иск его бывшей жены, Агаты Муцениеце. Актриса желала получать 30% заработка экс-мужа в качестве алиментов на детей до 2031 года. На какой сумме остановился суд, достоверно неизвестно: пресс-служба суда отказалась сообщать детали, так как дело затрагивает интересы несовершеннолетних детей.

Как же так вышло, что звездная пара не может спокойно развестись уже несколько лет? Вспоминаем их красивую историю любви — и громкого скандала, который не превращается до сих пор.

История любви и развода

Павел родился в Чимкенте, Казахстан. Потом его семья переехала в Новосибирск, где он вырос и получил актерское образование. Агата родилась в Латвии, её отец был латыш, а мать — русская. Она поступила в московский ВГИК и осталась жить в России.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце провели вместе 10 лет. Отношения у них начались на съемочной площадке сериала «Закрытая школа», где их персонажи влюбились друг в друга. По словам Прилучного, их экранные чувства мгновенно преобразились в реальные, и он не хотел отпускать Агату ни на секунду.

Кадр из сериала «Закрытая школа» Источник: ООО «Амедиа Продакшн»











Более того, тогда Муцениеце была «занята» и еще не завершила предыдущие отношения. Павел не стал медлить и начал проявлять к ней внимание. Он ухаживал за ней, а Агата отвечала на его симпатию. Уже во время съемок фильма они поняли, что нашли друг в друге то, что искали.

— Окончательное осознание того, что Агата — именно та, с кем я хочу быть, случилось во время киношного поцелуя… Тогда я понял: нашел свою единственную, надо ее воровать! Я вообще-то не сторонник того, чтобы отбивать девушек. Но видел, что у них все идет к расставанию. И ей сказал: «Если уйдешь, то я здесь, рядом, имей в виду», — рассказывал Прилучный.

Кадр из сериала «Закрытая школа» Источник: ООО «Амедиа Продакшн»











В 2011 году пара поженилась, их счастье вызвало много разговоров и даже слухов о том, что беременность Агаты стала причиной скорой свадьбы. Однако первенец пары, Тимофей, появился на свет лишь в 2013 году. Спустя три года у них родилась дочь Мия.



В 2020 году Павел и Агата расстались.

— Наша красивая история любви должна остаться красивой. Для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, — писал Павел Прилучный в своих соцсетях.

Агата же тяжело переживала разрыв и даже публиковала в Сети свои стихи на эту тему.

— Мы были, а теперь нас нет. Но я упорно буду ждать, что ты постигнешь мудрость эту. Прошепчешь: «Любят вопреки. Прости меня». — «И ты прости». И вновь сольются две руки. Из-за потери времени мы уже будем старики. Неважно, это пустяки. И вот вдвоем пойдем гулять. И вспоминать, какие были дураки, — делилась эмоциями Агата.

Однако позже лирические переживания сменились откровениями. Летом 2020 года Агата рассказала, что Павел избил ее.

— Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте ***». Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности, — рассказывала Агата в выложенных с аккаунта ее матери видео.

— Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится, — добавила актриса.

А как же дети?

В начале 2023 года Агата опубликовала новый выпуск своего личного YouTube-блога «Прилучные будни», где делится своей повседневной жизнью. В одном из эпизодов актриса выразила свою тревогу по поводу эмоционального состояния шестилетней Мии. За последние дни дочь выглядела грустной, но не раскрывала причин своего настроения.

Скоро выяснилось, что девочка заболела ветрянкой. Муцениеце почувствовала облегчение, полагая, что это просто болезнь. Однако через некоторое время ребенок все-таки поделился своими переживаниями с матерью.

— Она сказала: «Хочу, чтобы все было как раньше. Мама, так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями». Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой, » — передала Агата слова своей дочери.

Несмотря на это, со времен, кажется, дети вполне привыкли к разводу родителей, и сейчас активно путешествуют с отцом.

Так дети отдыхали с отцом и мачехой Источник: bugevuge / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)











Конфликт жен Прилучного

В феврале 2024 года Агата Муцениеце на своей странице в Instagram высмеяла действия своего бывшего мужа. Она заявила, что Прилучный не разрешает их сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. В ответ Зепюр Брутян, нынешняя жена Прилучного, опровергла эти утверждения в своих социальных сетях. Она выложила видео, в котором спрашивала у детей, где их подарки, и Тимофей с Мией утверждали, что привезли к себе домой ноутбук и умную колонку, которые им подарил отец. Актриса также указала, что Тимофей и Мия могут сами решать, как распоряжаться подарками.

— Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите, — ответила Агата Муцениеце на публикацию Зепюр.

В этом году Агата опубликовала в своих соцсетях снимок, который так и говорит: «Смотри, Павел, что ты потерял» Источник: agataagata / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)











Ранее Агата упоминала, что прекратила общение с бывшим мужем после его вступления в брак с Зепюр. Сам Павел отказался поддерживать связь с экс-супругой. По словам актрисы, Прилучный даже не уведомляет ее, если планирует взять Тимофея или Мию с собой в поездку.

Несмотря на то, что дети Агаты и Павла живут с матерью, на страницах Прилучного и Брутян часто появляются совместные снимки с детьми от Агаты. Павел уделяет много внимания своим наследникам, не жалея затрат на роскошные подарки, развлечения и путешествия.

В 2023 году Павел Прилучный с детьми и нынешней женой Зепюр Брутян отдыхали Источник: bugevuge / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)











Реагируя на критику со стороны Муцениеце, нынешняя жена актера призналась, что это далеко не первая провокация со стороны Агаты, но они с мужем стараются не обращать на это внимание.

— Почему нельзя просто радоваться и позволить детям наслаждаться своим детством? Вместо этого, почему мы должны защищать их от сплетен? — задалась вопросом Зепюр.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в мае 2020 года. У них есть двое общих детей: 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия, которые родились в 2013 и 2016 годах. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод. Дети проживают с матерью, но регулярно видятся с отцом. В 2022 году Прилучный вступил в брак с актрисой Зепюр Брутян, а в прошлом году у них родился сын.

Что Павел Прилучный говорит о Муцениеце сейчас

В марте нынешнего года в интервью порталу PROZvezd актер Павел Прилучный рассказал о своем отношении к бывшей жене, Агате Муцениеце.

— Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило, — подчеркнул артист. Прилучный также сказал, что рад, что у Муцениеце «все складывается, получается».

Он отметил, что с его новой супругой, Зепюр Брутян, их объединяют схожие ценности и мировоззрение. По его словам, она также разделяет его несколько консервативные взгляды на жизнь.