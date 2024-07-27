Врачи назвали нормальный уровень глюкозы в крови у женщин. Вы знаете свой?

Иногда и без анализов понятно, что пора к врачу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











О здоровье обычно задумываются, когда что-то уже начинает болеть. Но если зубы сразу дают знать, что пора к врачу, то упустить момент, когда уровень глюкозы в крови дает сбой, намного проще. Рассказываем, какой уровень глюкозы в крови у женщин считается нормой и какие симптомы намекают на проблемы со здоровьем.

Что такое уровень глюкозы и от чего он зависит

Глюкоза — это основной источник энергии для человека. В организм она проникает вместе с едой и в процессе пищеварения попадает в кровь. Затем поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, благодаря которому глюкоза оказывается в клетках.



— Сразу после еды уровень глюкозы повышается, а потом постепенно падает, — объяснила врач-эндокринолог Ольга Махова. — Если человек съел шоколадку, пирожное, несколько ложек варенья или любую другую еду, богатую простыми углеводами, глюкоза повышается быстро. Макароны, каша или другие медленные углеводы дольше расщепляются в желудке и кишечнике, поэтому глюкоза поступает в кровоток медленно и постепенно, ее уровень повышается не так сильно.



Ольга Махрова, врач-эндокринолог, закончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Эксперт лаборатории «Гемотест».

Количество глюкозы в крови зависит не только от еды: в течение дня на ее уровень влияет множество факторов.



— Например, спорт помогает снизить уровень глюкозы в крови, отдавая ее мышцам для получения энергии, — подчеркнула врач-эндокринолог Анастасия Остапенко. — Однако в некоторых случаях, особенно при интенсивной физической нагрузке, уровень глюкозы может временно повыситься из-за выброса гормонов, таких как адреналин.



Анастасия Остапенко, врач-эндокринолог, закончила Самарский государственный медицинский университет по специализациям «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт ИНВИТРО-Приволжье.



Также на уровень глюкозы влияет то, сколько мы спим, испытываем ли мы стресс в течение дня, принимаем ли лекарства. Всего врачи назвали семь основных факторов, влияющих на глюкозу: питание, физическая активность, гормональный баланс, сон, стресс, принимаемые лекарства и генетические факторы.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Норма глюкозы в крови у женщин

Узнать свой уровень глюкозы дома не получится — придется сдавать анализ крови. Так как еда напрямую влияет на показатели, обычно в больницу ходят с утра перед завтраком.



Натощак в здоровом женском организме уровень глюкозы держится в районе 3,9–6,1 ммоль/л, а после еды повышается до 7,8 ммоль/л. Если вы получили такие результаты — поздравляем, у вас всё в порядке с глюкозой.



Но иногда из-за факторов, описанных выше, показатели могут колебаться и выходить за здоровые рамки. Это еще не указывает на проблему. Если при этом у вас нет никаких заболеваний, то тело вскоре приведет уровень глюкозы в норму.



— Если глюкозы поступило больше, чем требуется сейчас организму, ее избыток откладывается в клетках печени и мышц в виде гликогена, — рассказала Ольга Махрова. — Когда уровень сахара в крови уменьшается, поджелудочная железа вырабатывает другой гормон — глюкагон. Он «распаковывает» запасы гликогена, чтобы организм мог им воспользоваться.



Благодаря этой схеме глюкоза остается в пределах нормы. Но бывают случаи, когда организм дает сбой. И тогда у человека может начаться как гипогликемия — недостаток глюкозы, так и гипергликемия — ее избыток.



Какие симптомы говорят о гипогликемии

Когда уровень глюкозы опускается ниже нормы, человек сразу начинает чувствовать себя плохо. В течение дня страдающие от гипогликемии ощущают слабость и утомляемость, они постоянно потеют, а в руках появляется тремор. Также часто из-за нехватки глюкозы начинаются головные боли и головокружения, а сердцебиение сильно ускоряется.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











У здоровых людей гипогликемия практически никогда не возникает, отмечают врачи. Если с организмом всё в порядке, то чаще всего настолько сильное понижение уровня глюкозы случается только из-за длительного голодания.



— Чаще с резким снижением сахара могут столкнуться люди с диабетом, если им неверно подобрали дозы сахароснижающих препаратов и диету, — отметила Ольга Махрова. — Также гипогликемия может возникнуть при тяжелом поражении печени, почек, онкологическом заболевании.



Если вовремя не обнаружить гипогликемию, то последствия могут оказаться печальными: нехватка глюкозы в крови приводит к проблемам с памятью и когнитивными функциями, потере сознания и острой угрозе для жизни.



Какие симптомы говорят о гипергликемии

На избыток глюкозы в крови организм реагирует совершенно иначе. При гипергликемии человек постоянно хочет пить — жажда не утихает, сколько бы стаканов воды вы ни опустошили. Как следствие — учащается мочеиспускание, так как почки пытаются избавиться от лишнего сахара. Кожа у страдающих гипергликемией становится сухой и зудящей.



Кроме того, из-за избытка глюкозы человек начинает чаще страдать от инфекционных заболеваний, а зрение становится затуманенным из-за уровня жидкости в глазных клетках.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Чаще всего гипергликемия говорит о сахарном диабете, отмечают эксперты.



— Он бывает 1-го и 2-го типа. В первом случае поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин в необходимом количестве, во втором глюкоза плохо усваивается из-за инсулинорезистентности тканей, — подчеркнула Ольга Махрова. — Также это состояние может возникнуть из-за заболеваний печени и поджелудочной железы, ВИЧ и ряда других заболеваний.



Если вовремя не опустить уровень глюкозы в крови до нормы, человеку грозят проблемы с органами: хроническая гипергликемия может привести к повреждению кровеносных сосудов и нервной системы, что, в свою очередь, запускает сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, зрением и диабетическую невропатию.



Из-за возникающей болезни сердца у страдающих гипергликемией повышается вероятность инсульта и инфаркта. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы уровень глюкозы оставался в норме, резюмировала Анастасия Остапенко.



— Регулярный мониторинг уровня глюкозы и консультации с врачом играют ключевую роль в профилактике заболеваний, — подчеркнула врач-эндокринолог. — Если вы замечаете у себя симптомы, описанные выше, рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту для получения консультации.



А также в профилактике проблем с глюкозой важную роль играет ваш образ жизни. Врачи назвали главные правила, которые помогут держать глюкозу в норме.



Что делать, чтобы держать уровень глюкозы в норме

В первую очередь врачи советуют обратить внимание на питание. Чаще есть фрукты и овощи, а также белки и полезные жиры: рыбу, мясо и бобовые. Важную роль играет и то, сколько и когда вы едите.



— Установите регулярный график питания. Это поможет избежать резких колебаний уровня глюкозы. Лучше есть небольшими порциями каждые 3–4 часа, — советует Анастасия Остапенко. — Ограничьте потребление сладостей, белого хлеба, пасты и других продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов.



Также стоит начать заниматься спортом: кардионагрузки и силовые тренировки помогут улучшить чувствительность к инсулину и нормализовать уровень глюкозы в крови.



Не забывайте хорошо отдыхать и высыпаться — нехватка сна негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Врачи советуют спать 7–9 часов в день.



Кроме того, постарайтесь избавиться от вредных привычек, ведь алкоголь и курение сильно влияют на организм и могут ухудшить контроль уровня глюкозы.



Также убедитесь, что у вас нет предрасположенности к диабету. А если вы уже страдаете им или находитесь в группе риска, регулярно проверяйте уровень глюкозы, чтобы вовремя среагировать на изменения.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









