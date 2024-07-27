Жара — к богатому урожаю: изучаем приметы погоды на 27 июля

Сухая погода 27 июля — к теплой осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











27 июля по народному календарю — день Акилы. Приметы этого дня могут предвещать непогоду или богатый урожай. Рассказываем о них подробнее.



Согласно поверьям, если 27 июля идёт дождь, то он продлится еще семь дней. Глухие раскаты грома — к небольшому дождю, а громкие — к затяжному ливню. Сухая погода предвещает теплую осень.

Жара 27 июля предвещает богатый урожай. Ливень в день Акилы — к обилию грибов в лесу. Также считалось, что с этого дня пора собирать грузди, подосиновики и боровики.

Сегодня в Новосибирске ожидается жара до +34 градусов. В начале следующей недели температура понизится.