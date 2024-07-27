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Лето Жара — к богатому урожаю: изучаем приметы погоды на 27 июля

Жара — к богатому урожаю: изучаем приметы погоды на 27 июля

В Новосибирске сегодня прогнозируют +34 градуса

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4 комментария
Сухая погода 27 июля — к теплой осени

27 июля по народному календарю — день Акилы. Приметы этого дня могут предвещать непогоду или богатый урожай. Рассказываем о них подробнее.

Согласно поверьям, если 27 июля идёт дождь, то он продлится еще семь дней. Глухие раскаты грома — к небольшому дождю, а громкие — к затяжному ливню. Сухая погода предвещает теплую осень.

Жара 27 июля предвещает богатый урожай. Ливень в день Акилы — к обилию грибов в лесу. Также считалось, что с этого дня пора собирать грузди, подосиновики и боровики.

Сегодня в Новосибирске ожидается жара до +34 градусов. В начале следующей недели температура понизится.

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Комментарии
4
Unclе Sam
27 июля 2024, 09:43
пут обещал тоже: 1. президент только два раза! 2. пенсионный возраст поднимать не буду 3. конституцию менять не буду 4. это просто учения 5. никаких срочников не зовём 6. зк тоже не призываем 7. мобилизации не будет 8. это частичная, военное положение не будем вводить 9. военное положение только на время 10. мобилизация закончилась
Гость
27 июля 2024, 09:36
теткам вечно должны обещать
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