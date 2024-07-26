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Лето В городе +34 градуса: в Новосибирск на один день придет сильная жара

В городе +34 градуса: в Новосибирск на один день придет сильная жара

После этого температура начнет понижаться

2 480
13 комментариев
Сильная жара ожидается даже в Новосибирске

В Новосибирске и области 27 июля ожидается жаркая погода, температура в городе может подняться до +34 градусов. При этом осадков не ожидается. В начале следующей недели температура уже опустится ниже +30 градусов.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС в Новосибирске 27 июля ожидается температура в +32…+34 градуса днем, ночью +18…+20 градусов. Ветер южный ночью силой 2–7 м/с, ночью 4–9 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

28 июля ночью прогнозируют +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный силой 3–8 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с.

В понедельник, 29 июля, дневная температура составит +26…+28 градусов, ночная +16…+18 градусов, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Как рассказала ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова, 27 июля в Новосибирской области ожидается +30…+35 градусов днем, в западных районах +24…+29 градусов. 28 июля днем синоптики прогнозируют +25…+30 градусов, 29 июля от +20 до +25 градусов.

Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на август. Ожидается, что в последний месяц лета температура может подниматься до +33 градусов.

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Комментарии
13
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
26 июля 2024, 17:12
Грейтеся, скоро осень родимая, а там и до метелей с соплями недалече. Грейтеся и не стоните!😼😡
Гость
26 июля 2024, 17:09
Жарко-плохо, холодно- плохо) Радуйтесь, что лето! Грейтесь)
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