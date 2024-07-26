От +7 до +33 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август — ждем серьезные перепады

Самой жаркой будет первая декада месяца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. В августе температура воздуха ожидается около нормы, а по востоку области выше нормы на 1–2 градуса.



По данным синоптиков, в первой декаде ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью будет +10... +15 градусов (местами до +20 градусов), днем +23... +28 градусов (в отдельные дни до +33 градусов).



— Во второй декаде местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные часы +7... +12 градусов (местами до +17 градусов), в дневные +20... +25 градусов (местами до +30 градусов), — говорится в прогнозе.



В третьей декаде в отдельные дни будут небольшие грозовые дожди. В темное время суток +8... +13 градусов (местами до +18 градусов), днем +20... +25 градусов (в отдельные дни до +30 градусов).



Мы узнали у агронома, как жара скажется на урожае, сколько и какие культуры поливать и почему важно регулярно рыхлить грядки.

