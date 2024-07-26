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Лето От +7 до +33 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август — ждем серьезные перепады

От +7 до +33 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август — ждем серьезные перепады

Третий месяц лета будет очень теплым

877
3 комментария
Самой жаркой будет первая декада месяца

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. В августе температура воздуха ожидается около нормы, а по востоку области выше нормы на 1–2 градуса.

По данным синоптиков, в первой декаде ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью будет +10... +15 градусов (местами до +20 градусов), днем +23... +28 градусов (в отдельные дни до +33 градусов).

— Во второй декаде местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные часы +7... +12 градусов (местами до +17 градусов), в дневные +20... +25 градусов (местами до +30 градусов), — говорится в прогнозе.

В третьей декаде в отдельные дни будут небольшие грозовые дожди. В темное время суток +8... +13 градусов (местами до +18 градусов), днем +20... +25 градусов (в отдельные дни до +30 градусов).

Мы узнали у агронома, как жара скажется на урожае, сколько и какие культуры поливать и почему важно регулярно рыхлить грядки.

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Комментарии
3
Алле гараж
26 июля 2024, 11:09
А зимой наверное будет от +5 до -48?
Гость
26 июля 2024, 11:09
Вспотевшие пелотки будут преследовать меня!
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