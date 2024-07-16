Устали и люди, и растения: как июльская жара скажется на будущем урожае — важный список дел для дачников

Лето в этом году решило побаловать сибиряков жарой. Показатели изо дня в день держатся в районе +28...+30 градусов, и засуха не торопится отступать. Мы узнали у агронома, как подобная жара скажется на урожае, сколько и какие культуры поливать и почему важно регулярно рыхлить грядки.
Как долго продержится жара
Конец июня и первая половина июля в этом году в Новосибирске выдались жаркими и, несмотря на периодические грозы, достаточно сухими. Синоптики предупреждают: до 19 июля в регионе установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше. И после кратковременной небольшой передышки жара может вновь прийти в регион.
В этом месяце, по данным мониторинга «Погода и климат», превышение показателей выше нормы было каждый день.
— Самая высокая температура воздуха в Новосибирске, +30,2 градуса, была 14 июля. Норма суммы осадков в июле: 68 миллиметров. Выпало осадков: 21 миллиметр. Эта сумма составляет 31% от нормы, — говорится на сайте мониторинга.
С такими показателями влаги дачникам приходится трудиться больше обычного.
— Главное не перестараться, иначе можно залить огород и превратить его в болото, а это благоприятная среда для размножения грибков и распространения болезней, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Конечно, в такую жару тяжело и людям, и растениям. В этом году лето очень жаркое, хотя не сказать, чтобы была серьезная засуха — всё же дожди и грозы иногда проходят. Тепло хорошо сказывается на всех теплолюбивых культурах при умеренном и правильном поливе.
Под угрозой растения в теплице
В первую очередь при жаре могут пострадать растения в закрытом грунте. Нужно убедиться, что в теплице сквозное проветривание, и она не может случайно закрыться.
— Хорошая завязываемость томатов будет только при сплошном проветривании. Сейчас стоит очень жаркая погода, об этом нужно помнить, открывать все фрамуги, форточки, двери. И если всё-таки в теплице слишком жарко, выше +35 градусов, то нужно каждое утро проходить, потряхивать цветочки, чтобы они лучше завязывались, — советует Людмила Шубина. — Огурцы при температуре выше +35 градусов также плохо завязываются, поэтому нужно, чтобы было проветривание.
Огурцы в закрытом пространстве быстро начинает донимать паутинный клещ, который очень любит сухие и теплые помещения. В благоприятной среде он быстро размножается и распространяется.
— Нужно опрыскивать водой огурцы по листу хотя бы несколько раз в неделю. Но, конечно, поздно вечером, чтобы не было ожогов от солнца. Постарайтесь держать влажность, — предупреждает специалист. — Важно следить за перцами и баклажанами, но им высокие температуры не так страшны. Главное — вовремя и достаточно поливать.
Агроном советует притенить теплицу специальной сеткой. Она способна понизить температуру в помещении на 1–2 градуса и продается в садовых магазинах и на маркетплейсах.
Почему скручиваются листья у помидоров
В июле многие дачники начинают паниковать, когда видят, что листья томатов больше напоминают лодочки. Но в такую погоду это первый признак не болезни или вредителей, а слишком жаркой погоды.
— У томатов есть такой защитный механизм: они могут скручивать листья, чтобы понизить транспирацию — испарение воды через листья, — подчеркнула Людмила Шубина. — При более благоприятных условиях листики расправятся. Ничего особого предпринимать не нужно.
Как поливать помидоры, огурцы, перцы в жару
Агроном советует не увеличивать частоту полива. Лучше делать его более обильным, а на второй день подрыхливать землю, закрывая влагу.
— Чтобы сберечь влагу, можно мульчировать грядки. Лучше всего подойдет скошенная трава, если, конечно, она не была обработана гербицидами, — объяснила агроном. — Поливать нужно более обильно — не как обычно три литра, а пять, а под особо влаголюбивые культуры можно и ведро вылить. Например, под капусту.
Огурцы нужно поливать минимум два, а в жару лучше и три раза в неделю. Если нет такой возможности, то на помощь придет капельный полив. Томатам, перцам и баклажанам достаточно одного обильного полива в неделю.
Как поливать чеснок, морковь и свеклу в жару
Озимый чеснок к этому времени уже пора убирать. Сделать это нужно до 20 июля, поэтому поливать грядки сейчас нет смысла. Другая ситуация с яровым чесноком: его поливают раз в 7–10 дней до третьей декады августа. Полив нужно прекратить примерно за 2–3 недели до сбора.
Свеклу даже при жаре можно поливать не чаще одного раза в 10 дней. Растение нарастило мощную листовую массу и удерживает влагу.
Морковь нужно поливать исходя из ее состояния. Агроном Людмила Шубина предупреждает, что если заливать грядки, то корнеплод может начать трескаться, раздваиваться и деформироваться. При этом если кончик суховатый и жесткий, то растению не хватает влаги. Для регулирования полива можно изредка выдергивать одно из растений. Тем более сейчас самое время прореживать грядки, если вы еще этого не сделали. В среднем при жаре достаточно одного полива в 7–10 дней.
Поливать ли арбузы, дыни и тыквы
Кому точно идет на пользу засушливая погода с испепеляющим солнцем, так это арбузам. При таких условиях растение быстро наращивает плоды. Хотите сладкую ягоду? Сократите полив.
— Как только плоды достигают размера в 10–15 сантиметров, то поливать арбузы нужно очень редко, не чаще одного раза в 10–12 дней. А когда начнутся дожди в августе, то можно совсем не поливать, — подчеркнула специалист. — Арбузы и дыни — это растения пустыни, и им такая погода очень мила.
Дыни стоит также поливать не чаще раза в 10–12 дней, иначе от влаги плоды могут трескаться.
— Тыквы мы особо не поливаем. Можно внести влагу в период цветения, и этого достаточно. Плети образуют дополнительные корешки, которые прекрасно обеспечивают обильную листовую массу, — объяснила Людмила Шубина. — Часто поливать придется только крупноплодные сорта на десятки килограммов.
Что делать с капустой и редиской
Капуста, редиска и все другие крестоцветные культуры страдают от жары сильнее всего. Для них такая погода — настоящее испытание. Капуста начинает плохо развиваться, а редиска становится жесткой.
К крестоцветному семейству относят капусту белокочанную и краснокочанную, цветную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, кольраби, рукколу, шпинат, редис, кресс-салат. Свое название оно получило из-за того, что цветки имеют несколько лепестков, расположенных крест-накрест.
— Капуста любит влагу — не зря ее раньше в деревнях сажали поближе к воде, на краю огорода. Поливать ее нужно очень обильно, минимум дважды в неделю. Даже если небольшое болотце будет после полива, ничего страшного — просто нужно землю подрыхлить на следующий день. В такую жару можно подокучить кочаны, чтобы уменьшить расход влаги и защитить растение, — отметила специалист.
Чем чаще поливать редиску — тем вкуснее и здоровее будут ее плоды. Этой культуре также нужно минимум два полива в неделю, чтобы не стать жесткой и несъедобной.
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