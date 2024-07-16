Устали и люди, и растения: как июльская жара скажется на будущем урожае — важный список дел для дачников

Многие растения могут сами бороться с засухой, но большинству потребуется помощь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лето в этом году решило побаловать сибиряков жарой. Показатели изо дня в день держатся в районе +28...+30 градусов, и засуха не торопится отступать. Мы узнали у агронома, как подобная жара скажется на урожае, сколько и какие культуры поливать и почему важно регулярно рыхлить грядки.

Как долго продержится жара

Конец июня и первая половина июля в этом году в Новосибирске выдались жаркими и, несмотря на периодические грозы, достаточно сухими. Синоптики предупреждают: до 19 июля в регионе установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше. И после кратковременной небольшой передышки жара может вновь прийти в регион.

В этом месяце, по данным мониторинга «Погода и климат», превышение показателей выше нормы было каждый день.

— Самая высокая температура воздуха в Новосибирске, +30,2 градуса, была 14 июля. Норма суммы осадков в июле: 68 миллиметров. Выпало осадков: 21 миллиметр. Эта сумма составляет 31% от нормы, — говорится на сайте мониторинга.

С такими показателями влаги дачникам приходится трудиться больше обычного.

— Главное не перестараться, иначе можно залить огород и превратить его в болото, а это благоприятная среда для размножения грибков и распространения болезней, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Конечно, в такую жару тяжело и людям, и растениям. В этом году лето очень жаркое, хотя не сказать, чтобы была серьезная засуха — всё же дожди и грозы иногда проходят. Тепло хорошо сказывается на всех теплолюбивых культурах при умеренном и правильном поливе.

Под угрозой растения в теплице

Агроном советует притенить теплицу специальной сеткой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В первую очередь при жаре могут пострадать растения в закрытом грунте. Нужно убедиться, что в теплице сквозное проветривание, и она не может случайно закрыться.



— Хорошая завязываемость томатов будет только при сплошном проветривании. Сейчас стоит очень жаркая погода, об этом нужно помнить, открывать все фрамуги, форточки, двери. И если всё-таки в теплице слишком жарко, выше +35 градусов, то нужно каждое утро проходить, потряхивать цветочки, чтобы они лучше завязывались, — советует Людмила Шубина. — Огурцы при температуре выше +35 градусов также плохо завязываются, поэтому нужно, чтобы было проветривание.

Огурцы в закрытом пространстве быстро начинает донимать паутинный клещ, который очень любит сухие и теплые помещения. В благоприятной среде он быстро размножается и распространяется.

— Нужно опрыскивать водой огурцы по листу хотя бы несколько раз в неделю. Но, конечно, поздно вечером, чтобы не было ожогов от солнца. Постарайтесь держать влажность, — предупреждает специалист. — Важно следить за перцами и баклажанами, но им высокие температуры не так страшны. Главное — вовремя и достаточно поливать.

Агроном советует притенить теплицу специальной сеткой. Она способна понизить температуру в помещении на 1–2 градуса и продается в садовых магазинах и на маркетплейсах.

Почему скручиваются листья у помидоров

В июле многие дачники начинают паниковать, когда видят, что листья томатов больше напоминают лодочки. Но в такую погоду это первый признак не болезни или вредителей, а слишком жаркой погоды.

— У томатов есть такой защитный механизм: они могут скручивать листья, чтобы понизить транспирацию — испарение воды через листья, — подчеркнула Людмила Шубина. — При более благоприятных условиях листики расправятся. Ничего особого предпринимать не нужно.

Как поливать помидоры, огурцы, перцы в жару

Агроном советует не увеличивать частоту полива. Лучше делать его более обильным, а на второй день подрыхливать землю, закрывая влагу.

— Чтобы сберечь влагу, можно мульчировать грядки. Лучше всего подойдет скошенная трава, если, конечно, она не была обработана гербицидами, — объяснила агроном. — Поливать нужно более обильно — не как обычно три литра, а пять, а под особо влаголюбивые культуры можно и ведро вылить. Например, под капусту.

Огурцы нужно поливать минимум два, а в жару лучше и три раза в неделю. Если нет такой возможности, то на помощь придет капельный полив. Томатам, перцам и баклажанам достаточно одного обильного полива в неделю.

Как поливать чеснок, морковь и свеклу в жару

Морковь будет ровной только при умеренном поливе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Озимый чеснок к этому времени уже пора убирать. Сделать это нужно до 20 июля, поэтому поливать грядки сейчас нет смысла. Другая ситуация с яровым чесноком: его поливают раз в 7–10 дней до третьей декады августа. Полив нужно прекратить примерно за 2–3 недели до сбора.



Свеклу даже при жаре можно поливать не чаще одного раза в 10 дней. Растение нарастило мощную листовую массу и удерживает влагу.

Морковь нужно поливать исходя из ее состояния. Агроном Людмила Шубина предупреждает, что если заливать грядки, то корнеплод может начать трескаться, раздваиваться и деформироваться. При этом если кончик суховатый и жесткий, то растению не хватает влаги. Для регулирования полива можно изредка выдергивать одно из растений. Тем более сейчас самое время прореживать грядки, если вы еще этого не сделали. В среднем при жаре достаточно одного полива в 7–10 дней.

Поливать ли арбузы, дыни и тыквы

Кому точно идет на пользу засушливая погода с испепеляющим солнцем, так это арбузам. При таких условиях растение быстро наращивает плоды. Хотите сладкую ягоду? Сократите полив.

— Как только плоды достигают размера в 10–15 сантиметров, то поливать арбузы нужно очень редко, не чаще одного раза в 10–12 дней. А когда начнутся дожди в августе, то можно совсем не поливать, — подчеркнула специалист. — Арбузы и дыни — это растения пустыни, и им такая погода очень мила.

Дыни стоит также поливать не чаще раза в 10–12 дней, иначе от влаги плоды могут трескаться.

— Тыквы мы особо не поливаем. Можно внести влагу в период цветения, и этого достаточно. Плети образуют дополнительные корешки, которые прекрасно обеспечивают обильную листовую массу, — объяснила Людмила Шубина. — Часто поливать придется только крупноплодные сорта на десятки килограммов.

Что делать с капустой и редиской

Жара для крестоцветных культур — настоящее испытание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Капуста, редиска и все другие крестоцветные культуры страдают от жары сильнее всего. Для них такая погода — настоящее испытание. Капуста начинает плохо развиваться, а редиска становится жесткой.

К крестоцветному семейству относят капусту белокочанную и краснокочанную, цветную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, кольраби, рукколу, шпинат, редис, кресс-салат. Свое название оно получило из-за того, что цветки имеют несколько лепестков, расположенных крест-накрест.

— Капуста любит влагу — не зря ее раньше в деревнях сажали поближе к воде, на краю огорода. Поливать ее нужно очень обильно, минимум дважды в неделю. Даже если небольшое болотце будет после полива, ничего страшного — просто нужно землю подрыхлить на следующий день. В такую жару можно подокучить кочаны, чтобы уменьшить расход влаги и защитить растение, — отметила специалист.

Чем чаще поливать редиску — тем вкуснее и здоровее будут ее плоды. Этой культуре также нужно минимум два полива в неделю, чтобы не стать жесткой и несъедобной.

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