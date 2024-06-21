Капельный полив спасет посадки в +36: подробные рабочие схемы и простые способы с использованием бутылок

Полив из лейки или шлангов отнимает много времени и может размывать грядки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Полив — одна из головных болей любого дачника летом. Таскать ведра и возиться со шлангами не нравится никому. Вода также может серьезно размыть грунт или превратить грядки в небольшое болото. Капельный полив может помочь дачнику, и для его организации не требуется много средств. Даже обычная пластиковая бутылка может стать отличным помощником! Изучаем схемы и все тонкости организации капельного полива.

Что такое капельный полив

Для того чтобы не возиться постоянно со шлангами и лейками, многие дачники делают системы капельного полива. Их можно разделить на три группы — прикорневой, капельными лентами и дождеванием.

Любой из вариантов дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, освобождает драгоценное время дачника, во-вторых, облегчает полив, в-третьих, не размывает грядки и позволяет проводить его более щадящим для растений путем.

Можно сэкономить и использовать пластиковую тару для организации прикорневого капельного полива. Его может хватить на достаточно продолжительное время, что серьезно облегчит труд дачника в жару. Напомним, что на следующей неделе новосибирцам пообещали днем температуру до +36 градусов.

Как сделать капельный полив на огороде

В шлангах нужно сделать отверстия там, где находятся кусты, и вода будет поступать равномерно Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Система капельных лент не потребует много времени для сбора: достаточно источника воды, который будет перекрываться краном и при необходимости иметь фильтр, а также несколько капельных лент. Подойдут тонкие пластиковые гибкие трубки, обычно их делают из полиэтилена.

Если прокладывать железные трубы, получится достаточно дорого и в открытом грунте не очень удобно. Обычно более массивные конструкции делают именно в теплице. Гибкие маленькие шланги легко убрать с огорода и заменить.

В шланги вставляют капельницы или просто делают проколы (первый вариант более долговечный). Под давлением через отверстия постепенно льется вода. Размеры можно делать любые, но важно отрезать с запасом хотя бы в 30 сантиметров, чтобы можно было что-то исправить.

Сколько стоит капельный полив

В магазинах можно купить всё для полива Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Стоимость капельного полива зависит от размера огорода и того, насколько качественные комплектующие вы купите. В магазинах десятки разных готовых наборов. Соединительные элементы можно купить в пределах 100–150 рублей, тонкие шланги — по 150–250 рублей.

На маркетплейсах цена полностью готовых комплектов начинается с 900 рублей и выше.

В среднем набор на 30–40 растений обойдется в пределах 2–3 тысяч Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Стоимость зависит от размера комплекта Источник: wildberries.ru











Капельный полив из бутылок

В грунт нужно вкопать один из вариантов емкости и сделать в них несколько отверстий Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Агроном Людмила Шубина советует тем, кто хочет обезопасить растения от пересыхания, использовать подручные средства. Можно даже купить в обычной аптеке капельницы, использовать пластиковые бутылки, канистры. Особенно важно организовать правильный и регулярный полив при выращивании огурцов.

— Это не сложно. В аптеке можно купить несколько капельниц и развесить в теплице — так влага будет поступать в течение нескольких дней, пока нет дачника. Многие берут 1,5-литровые бутылки, прокалывают крышки и заглубляют во влажную землю рядом с растениями. Это тоже может помочь дольше сохранить землю влажной, — отметила Людмила Шубина.



На схеме выше сразу четыре варианта подобного полива. Главное, внизу емкостей сделать несколько проколов.

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