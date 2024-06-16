Когда окучивать и как полоть картошку: основные правила выращивания второго хлеба

Чем выше куст, тем выше должно быть окучивание Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Картофель называют вторым хлебом не просто так. Это неотъемлемая часть тысяч блюд и, конечно, любого огорода. При этом правила ухода за этой культурой достаточно простые. Нужно вовремя полоть картошку, окучивать и поливать. Когда и как это правильно делать мы узнали у агронома.

Как полоть картошку

Из-за обилия осадков и достаточно холодной весны в этом году дачникам придется бороться с обилием сорняков. Перед окучиванием картошку нужно обязательно прополоть.

— Тем, кто высадил картофель в середине — начале третьей декады мая, придется полоть ее уже сейчас, и как бы не на второй раз, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Влаги было много, а холод и заморозки сорнякам для роста не помеха.

Пропалывают картофель руками, помогая себе маленькими ручными граблями. Важно стараться удалять сорняки с корнями, чтобы не пришлось повторять процедуру через неделю. Эффективнее будет пропалывать сразу по грядке справа и слева, чтобы меньше утаптывать междурядье.

Когда и как окучивать картошку



Картофель любит рыхлую почву, и в каменной земле богатого урожая не получить, поэтому в выращивании второго хлеба тяпка станет главным помощницей. В третьей декаде июня нужно будет провести первое окучивание. Обычно это делают, когда высота куста уже достигла 15–20 сантиметров.



Окучивать нужно в пасмурную погоду или поздно вечером — под палящим солнцем делать это нельзя. Технология простая: нужно нагрести вокруг растения холмик высотой в 10–20 сантиметров, тщательно рыхля землю. При окучивании тяпкой быстрее и эффективнее будет сначала в ряду нагребать с одной стороны, а потом проходить с другой.

— Это не сложно. Если у вас 10–20 рядов, то быстрее и проще все сделать тяпкой. Тут только терпение и труд, — подчеркнула Людмила Шубина. — Есть специальные окучники на колесиках для тех, у кого побольше огород.

Подобные окучники позволят сэкономить время Источник: ozon.ru











В больших хозяйствах для окучивания используют тракторы, а в распоряжении дачников сейчас часто есть мотокультиваторы или мотоблоки. Если купить специальное оборудование — окучник, то можно обрабатывать картофель с помощью техники. Это не совсем экологично, так как потребуется бензин для заправки, зато быстро и эффективно. Мотоблок будет двигаться вперед и окучником раздвигать землю, а задача дачника — удерживать технику. Ручные окучники можно купить сейчас за 3–5 тысяч рублей. Такой инструмент потребует больше усилий, но зато хорошо сэкономит время.



Через три недели после первого окучивания нужно повторить процедуру. В среднем картошке за сезон достаточно 2–3 окучиваний, чтобы дать хороший урожай. Но если будет слишком много осадков, то придется браться за тяпку чаще.

Как часто поливать картошку

Чрезмерный полив вытесняет воздух из почвы и это негативно сказывается на клубнях Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Картофель требует полива. Обычно достаточно одного раза в месяц, но если установилась жаркая погода, то стоит поливать растения раз в две недели. Нужно внимательно следить за прогнозом.



— Ночью должно быть не менее +10 градусов. Тогда накануне или за 2–3 дня до похолодания можно поливать картошку, — объяснила специалист. — Вода и холод могут погубить урожай.

Чрезмерно заливать картофель водой тоже не стоит — влага вытесняет воздух, столь нужный клубням, а также вымывает в нижние слои азот. Сделайте небольшой подкоп на грядке: если земля глубже 10 сантиметров достаточно влажная, то стоит перенести полив на следующую неделю.

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