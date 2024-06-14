Что не заморозило, то сгорит: как спасти растения на даче при жаре в +33 градуса и выше — важный список дел

Основные культуры на грядке выдержат температуру и выше +33 градусов, если не навредить им своими действиями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы дождались жары и настоящего лета, но у дачников вновь добавилось хлопот. Сначала заморозки побили рассаду, а теперь палящее солнце грозит оставить без урожая. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару, чтобы сохранить свой огород.

Сколько продержится жара

В Новосибирской области установилась ясная и жаркая погода.

— С 13 по 17 июня местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, — говорится в сообщении «Западно-Сибирского УГМС». — В Новосибирской области днем до +33 градусов.

Гидрометцентр обещает плавное похолодание только со вторника, 18 июня Источник: meteoinfo.ru











Ночью ожидается температура в +14...+20 градусов, а вот осадков до 16 июня не обещают. И то, в понедельник возможны кратковременные дожди в части районов.

Закрывать ли теплицу

В первую очередь нужно позаботиться о растениях в теплицах. Главное — побороть соблазн закрыть их на ночь. Температура ночью выше +14 градусов хорошо переносится растениями, поэтому переживать не стоит. А вот сгореть в такую жару в теплице овощи могут.

— Обязательно нужно сделать сквозное проветривание полностью со всех сторон, чтобы были открыты боковушки, верхушки. Помидоры и огурцы, которые сейчас вступают в пору массового цветения, страдают от высокой жары. Если на улице, на открытом воздухе +33 градуса, то в теплице все +50 градусов, пыльца становится стерильной, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Те, кто может приезжать на дачу только в выходные, не должны закрывать сейчас теплицы. Агроном добавила, что многих вводит в заблуждение распространенное мнение, что огурцы сквозняки не переносят.



— Ничего подобного — они еще как любят свежий воздух. А вот пекло в +50 градусов — нет! — подчеркнула специалист. — При хорошем проветривании будет и хорошая завязываемость.

Как поливать овощи в жару

Поливать растения можно как обычно: раз в неделю. Но важно, чтобы полив был продуктивный. Влага, которая вносится, должна соединиться с той, что уже есть в почве.

— Частые поливы вымывают азот из почвы и делают ее воздухонепроницаемой. Огурец можно опрыскать по листве. Он любит такие водные ванны, но делать их нужно либо поздно вечером, либо очень рано утром. Когда палящее солнце, то ничего опрыскивать нельзя, иначе у растений будут солнечные ожоги, — предупредила Людмила Шубина.

Под каждый корень нужно влить минимум три литра воды, а лучше пять, потому что в жару до 50% влаги уходит через листовые пластины растений. Такой объем нужно внести под растения и в теплице, и на огороде. Поливать можно только вечером или очень рано утром, чтобы солнце не сожгло листву.

Полив можно провести в субботу, чтобы в воскресенье было время закрыть влагу.

— Нужно подрыхлить землю и замульчировать грядки. Достаточно легкого слоя соломы, подвяленной скошенной травы, не обработанной гербицидами, — перечислила агроном. — Можно использовать торф и добавить в него доломитовой муки, чтобы раскислить: достаточно на ведро пару ложек.

Мульчирование удерживает влагу и защищает растения от перегрева.

Как поливать морковь и свеклу

Из-за лишней влаги морковь хуже углубляется и растет Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Морковь и свекла не нуждаются в дополнительных поливах, но стоит подрыхлить междурядье от сорняков. Из-за чрезмерной влаги морковь может вырасти корявой и нездоровой.

— Земляника сейчас цветет, и влаги ей достаточно — не стоит ее трогать, как и морковь со свеклой. Луку и чесноку тоже достаточно влаги, — отметила Людмила Шубина. — Достаточно естественной воды и саду, поэтому бегать с ведрами не стоит.

Закрывать ли капусту от солнца

В середине июня капуста уже спокойно укоренилась и может перенести жару.

— Влаги до этого времени было полно, да и сейчас она в земле есть, поэтому как-то закрывать не стоит ее, — подчеркнула агроном. — Тем, кто сейчас будет высаживать рассаду, нужно притенить растения.

Можно накрыть свежевысаженную капусту листом лопуха и сделать небольшой навес.

Интересное про сад и огород

У слишком усердных огородников иногда в теплице вместо помидоров получаются эффектные пышные кусты без единого цветочка. Разбираем ошибки, которые встречаются при выращивании томатов чаще всего и как их избежать.



Сейчас перцы и баклажаны в теплице набирают силу. Объясняем, как подкармливать кусты, поливать их и правильно подвязывать, чтобы получить в будущем крепкие и вкусные плоды.



Как правильно поливать огурцы, почему на лозе одни яркие желтые цветы без плодов и чем подкармливать растения, можно узнать в подробном разборе.

