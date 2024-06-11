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Лето инструкция Желтеют, гниют или засыхают: пять ошибок в выращивании томатов, из-за которых можно потерять урожай

Желтеют, гниют или засыхают: пять ошибок в выращивании томатов, из-за которых можно потерять урожай

Томаты любят тепло, но не экстремальную жару

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Листья томатов — отличный индикатор состояния растения

Крепких и спелых помидорок хочет добиться любой дачник, но в погоне за обильным урожаем можно наломать дров. У слишком усердных огородников иногда в теплице вместо плодов получаются эффектные пышные кусты без единого цветочка. Какие ошибки встречаются при выращивании томатов чаще всего и как их избежать — разбираемся с агрономом.

Неправильный полив

Томаты из-за избытка влаги сразу начинают болеть, поэтому в теплице и в открытом грунте помидоры нужно поливать не чаще раза в неделю. Только если несколько дней подряд стоит невыносимая жара, воду дают растениям еще один раз.

— Томаты могут спокойно переносить небольшие периоды засухи — после того как польете, немного поникший куст наберет силу. Но это не значит, что нужно доводить до того, что листья начнут скручиваться, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В теплице из-за слишком частого полива тут же разовьются грибковые заболевания. Листья стали бурыми — значит, уже есть кладоспориоз.

Вода быстро и легко вымывает азот из почвы, поэтому листья могут еще и начать желтеть. К тому же из-за постоянного болота растение просто начнет гнить.

Не вовремя проведенная подвязка

Помидоры без подвязки или обломятся, или начнут стелиться по земле

Подвязывать помидоры что в теплице, что на огороде лучше всего сразу после высадки, но не позднее чем через 7–10 дней. Растению требуется поддержка как во время укоренения, так и во время интенсивного роста и плодоношения. В противном случае ствол может просто обломиться или куст начнет стелиться. В зависимости от повреждения растение придется либо выбросить, либо выравнивать.

— Помидорам нужна опора, иначе куст может обломиться не только под своей тяжестью, но и из-за ветра или другого воздействия, — предупреждает агроном. — На огороде можно подвязывать к колышкам или палкам. Есть и специальные каркасы, но они дорогие. Лучше не использовать острые или железные опоры, так как ими легко травмироваться.

В теплице можно сделать шпалеру: установить верхнюю перекладину и к ней бечевкой подвязывать кусты помидор и огурцов. Но растения нужно будет регулярно подкручивать.

Обильные подкормки или их отсутствие

Увлечение подкормками и внесением удобрений может привести к «жированию». Куст из-за обилия азота начнет растить пышную сочную зелень, а вот про цветы и плоды забудет. В итоге получится эффектный декоративный томат.

— Я за то, чтобы поменьше заниматься огородом, поэтому всё нужное вношу при посадке в лунку сразу: перегной, минеральные удобрения, — отметила Людмила Шубина. — Раз в две недели можно внести под каждый куст раствор гуматов или настой сброженной травы в разведении 1 к 10.

Избыток азота может также привести к тому, что листья начнут скручиваться. В период завязывания и развития плодов томатам больше будет необходим калий, поэтому в раствор настоя стоит добавлять стакан золы.

Жалость к пасынкам

Пасынкование нужно проводить минимум раз в десять дней

В теплице выращивают индетерминантные томаты с неограниченным ростом. Растения стараются наращивать боковые побеги, чтобы дать как можно больше цветов и плодов. Если не проводить пасынкование, их удаление, то можно получить пышный куст, но не урожай.

— Чтобы десять раз не делать разное, при подвязке нужно каждый раз проверять пазухи и не выламывать пасынки, а подрезать их секатором. Оставляем пенек в сантиметр — и тогда не будет повторной точки роста, — советует Людмила Шубина.

Пасынкование нужно проводить минимум раз в десять дней. Если вести томаты в один ствол, как положено, то урожай будет обильным и здоровым.

Отсутствие проветривания

Теплица защищает растения от заморозков, но и устраивать в ней парилку не стоит

Опал цвет у помидоров? Скорее всего, в теплице было слишком жарко. Дачники, которые ленятся хорошо проветривать помещение или просто забывают это делать, очень рискуют остаться без урожая.

— При температуре выше +35 градусов пыльца томатов становится стерильной. В итоге завязи не образуются — цветки не оплодотворяются, засыхают и просто отваливаются, — отметила специалист. — Но нужно помнить, что и ночью должна быть комфортная для растений температура. Нужно выше +10 градусов.

Теплица защищает растения от заморозков и позволяет получить хороший урожай, но держать ее полностью закрытой днем после середины июня нет никакого резона. Ночью помещение, конечно, нужно закрыть. В будние дни всё же придется оставить немного открытым окно, чтобы избежать перегревания.

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