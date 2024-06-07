Как красиво оформить клумбу на даче: подбираем правильные цветы и ограждения — примеры с фото

В оформлении цветника самое трудное — остановиться при выборе растений Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Не огородом единым живут дачники, поэтому вопрос о красивой клумбе всегда возникает весной и в начале лета. Тренды есть и в этом направлении. Если раньше можно было купить пластиковых ярких заборчиков, то сейчас такие украшения могут посчитать безвкусицей. Смотрим, как красиво оформить цветник, какие растения отлично будут сочетаться и что из цветов стоит попробовать посадить в этом сезоне.

Как красиво оформить клумбу на даче

Ограждения цветников сейчас не в моде Источник: Татьяна Чернова











В первую очередь нужно избавиться от всего пластикового, если вы хотите красивый и гармоничный цветник. Никаких заборчиков ядовито-желтого и ядовито-зеленого цвета. Стоит убрать и подальше пластиковые садовые фигурки. Всё это сделает вид дешевым и искусственным.

— Сейчас тренд на естественность и природность. Если очень хочется огородить цветник, то лучше использовать камни, плетеные из натуральных материалов заборчики, бордюры типа кантри, — перечислила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Ограждение специалист советует делать в одной плоскости или совсем отказаться от него, как на фото выше. В этом случае визуально вы не будете натыкаться на препятствия, композиция смотрится цельно и ухаживать за ней проще. Между газоном и цветами можно сделать небольшие насыпные бортики, но без них будет проще косить участок.

Что лучше не использовать для оформления

Крашеные камни быстро сделают вид цветника нелепым Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В первую очередь нужно отказаться от использования автомобильных шин на участке. Не нужно засыпать их землей и высаживать в них цветы. Шины токсичны и отравляют землю, а также смотрятся очень дешево и непрезентабельно. Лучше сдать их на утилизацию.

Покраска камней всеми цветами радуги также удешевит цветник, сделает нелепое пятно на даче. Лучше оставить природный цвет камня. Стоит отказаться от ограждений в виде обычных кирпичей или шифера.

Неприхотливые цветы

Даже простые бархатцы могут смотреться великолепно Источник: Дарья Пона / 74.RU











Самый простой вариант сделать шикарный цветник или оформить его по бокам — это бархатцы. Но главное — не высаживать по одному цветочку.

— Если сделать плотную посадку, то получается яркий ковер, — отметила Татьяна Чернова. — У нас садят по 5–10 цветов и они теряются. Нужно корней 50, и тогда это будет выглядеть эффектно. Необязательно высаживать в ряд, можно сделать такое яркое круглое пятно.

Бархатцы цветут до осени и не требуют особого ухода. Вместо них можно посеять большими широкими рядами мяту: и польза, и красота.

Любителям хвойников стоит сочетать их с крупными натуральными камнями. Растения из группы можжевеловых не любят яркого солнца, поэтому станут отличным украшением затемненных участков дачи. Комбинируйте прямостоящие растения с ползучими, а также камнями.

Как комбинировать цветы

Самые модные цветы этого сезона — гортензии Источник: Josefin / unsplash.com











На пике моды сейчас находятся гортензии. Это достаточно неприхотливые и долгоцветущие растения. Голубой и белый цвета прекрасно будут смотреться вместе. Но опять же при высадке только одного растения вау-эффекта добиться будет сложно. Гортензия цветет с конца июля и до самого снега.

— Мы в магазин приходим, и у нас глаза разбегаются, мы хотим всё посадить и понемногу. Но в итоге это смотрится некрасиво. Лучше взять и сделать какую-то групповую посадку или скомбинировать два-три разных цветка. Отлично сочетаются гортензии и флоксы, — подчеркнула Татьяна Чернова. — Если говорить о групповой посадке одного растения, то космея шикарно смотрится, когда ее много. Прекрасно украшают участок клематисы, актинии, лимонники.

В небольшом цветнике можно совместить шалфей, гиппеаструм, рожь. Травы стоит всегда сочетать со злаковыми для визуального эффекта. Если вы посадили водосбор, то стоит посеять рядом и рожь. Расположенные близко кусты василисника и гипсофилы добавят яркости саду.

Стоит обратить внимание на такие цветы, как астильбы и хосты. Они идеально вписываются в гравийный цветник и не требуют много сил.

При расположении цветов нужно учитывать высоту растений. Красиво смотрится ряд на повышение. Ближе к дорожке должны быть более низкие растения, а дальше — более высокие Источник: Matt Anderson / unsplash.com











Белые цветы сочетаются со всеми оттенками. Но чтобы не перегружать визуальный ряд, в пару стоит выбирать еще один-два цвета Источник: Jean Carlo Emer / unsplash.com











Если земля на огороде смотрится хорошо и показывает трудолюбие хозяйки, то в цветнике большие пятна свободного грунта могут испортить вид. Поэтому растения нужно высаживать максимально близко друг к другу, а свободные участки можно отдать под травы.

Королева сада и другие яркие цветы

Посадите минимум пять кустов роз, и цветник заиграет новыми красками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Любой цветник украсит роза. Не стоит забывать, что многие сорта очень долго цветут. Сейчас всё больше становится именно плетистых растений. Ими можно украсить элементы сада — красивую арку, качели, но это потребует много времени.

— Самое главное — правильно розу посадить, углубляя прививку. Сейчас она очень популярна. Советую всегда иметь хотя бы 3–4 куста, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Чайно-гибридные розы можно сажать на расстоянии всего 50 сантиметров, и это будет смотреться очень красиво.

Можно высаживать очень плотно тюльпаны. Если сделать минимальное расстояние между луковками в 1 сантиметр, то они расцветут красивым ковром. Стоит обратить внимание и на такие цветы, как алиссум, анютины глазки, львиный зев.

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