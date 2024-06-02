Долгоносик оставит без ягод: как избавиться от вредителя на клубнике и получить сладкий урожай без химии

Придется осматривать каждый цветочек Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В июне дачникам всё чаще приходится бороться с грозным врагом земляники садовой, а если говорить более привычно, клубники. Долгоносики с их хоботками и черными спинками способны свести на нет все труды и оставить без ягод. Но не спешите хвататься за химию. Разбираемся, как побороть главного вредителя клубники, стоит ли поливать кусты дрожжами и как часто растениям нужна вода.

Почему заводится долгоносик на клубнике

Земляничный долгоносик — вредитель, которого меньше всего желает увидеть дачник. Он распространен очень широко и начинает повреждать посадки при температуре выше +10 градусов.

Одна самка способна уничтожить около 50–80 цветков, так что можно легко остаться без урожая, если не принимать меры.

Долгоносика так зовут за форму головы Источник: Sarefo / wikimedia.org











Появление долгоносика не зависит от поливов или других факторов. Но сначала вредитель заводится именно на малине.

— Он в соседстве живет с малиной, поэтому нельзя рядом с земляникой кусты садить, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Также он часто заводится на участках, где не соблюдается севооборот.

Как избавиться от долгоносика на клубнике

Избавиться от надоедливых черных жуков очень сложно. Они из семейства жесткокрылых, а значит, крайне устойчивы к химикатам. Если и применять, например, карбофос, то только после сбора ягод.

— Долгоносик откладывает яйца в будущие бутоны, которые еще не расцвели. Как только эта фаза наступает, и мы знаем, что есть долгоносик на участке — нужно не лениться. Каждый день придется стряхивать жука и убирать с огорода, — отметила агроном.

До середины июня придется заниматься этим ежедневно и таким образом возможно сразу уничтожить до 70% популяции жука.

— Долгоносик примерно до 10:00 сидит, притаившись где-то под листиком и на цветоносе. Он ждет, когда поднимется солнышко и пригреет спинку. И только тогда идет на кладку. Вот до этого момента, пока он сидит и ждет в ранние утренние часы, в посудинку сбиваем его, — объяснила Людмила Шубина.

Можно также отпугнуть долгоносика на фазе бутонизации клубники. Нужно взять несколько столовых ложек горчицы или зубного порошка на литр воды. Этим раствором обильно смочите кусты.

Как правильно поливать клубнику

Кусты нельзя поливать поверхностно по листу. Нужно только под корень Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Полив клубники проводят только под корень, если жара держится долгое время. Сейчас влаги ей более чем достаточно.

— В период цветения, если нет дождей, нужно раз в неделю обязательно поливать, потому что это критическая фаза для растений, — подчеркнула эксперт. — В теплице должен быть регулярный полив. Лучше всего сделать капельный.

После того как ягодки завязались, поливать кусты нужно лишь при сильной засухе, иначе плоды начнут гнить и будут не такими сладкими. Клубнике для того, чтобы дать вкусный урожай, нужно много солнца и ограниченное количество влаги.



Как ухаживать за клубникой

Корневая система у клубники поверхностная, поэтому обильные дожди могут вымыть необходимые элементы. Стоит один раз сейчас подкормить кусты настоем сброженной травы в разведении 1 к 10. В ведро также следует добавить стакан золы. Подойдут для подкормки и минеральные удобрения.

Обязательно нужно пропалывать грядки от сорняков. Из-за высокой влажности под кустами они активно растут. Для борьбы с ними можно замульчировать грядку.

Как подкормить клубнику дрожжами

Хотите бороться с вредителями — берите биологические препараты Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Специалисты с большим скепсисом относятся к достаточно новому увлечению дачников подкормками дрожжами. Считается, что такие действия помогут в борьбе с вредителями и будут способствовать хорошему корнеобразованию. Чаще всего берут для разведения хлебопекарные дрожжи.

— Муравьев пытаются так травить, да клубнику подкармливать. Я считаю это неэффективным, — подчеркнула Людмила Шубина. — Дрожжи — это живые грибки, но они предназначены не для растениеводства, а для пекарного производства. Поэтому нет никакого резона и смысла тратить столько сил на такие подкормки.

Агроном подчеркивает, что наиболее эффективными органическими подкормками остаются настои сброженной травы, коровьего навоза или куриного помета в правильном разведении. А для борьбы с вредителями можно применять безопасные препараты с бактериями Bacillus subtilis.

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