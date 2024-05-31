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Весна Семь кругов сада «Хотите сакуру? Сажайте сливу!»: как в Сибири легко вырастить экзотические и модные растения — советы экспертов

«Хотите сакуру? Сажайте сливу!»: как в Сибири легко вырастить экзотические и модные растения — советы экспертов

Придется заменить их похожими — разницу сможет увидеть только специалист

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3 комментария
Красота на этом фото мало кому доступна, но отчаиваться не стоит

Мода есть не только на одежду и обувь, но и на определенные растения с цветами. Выращивать сакуру и лаванду хотят и сибиряки, только вот климат накладывает свои ограничения. Но сдаваться многие дачники не намерены. Разбираемся с экспертами, как создать экзотический сад и при этом использовать морозостойкие обычные растения.

Мода на сакуру

Сакурой называют ряд деревьев подсемейства сливовые. Можно говорить, что это разновидность сливово-вишневых растений, которые нужны лишь для красоты. На урожай рассчитывать с настоящей сакуры не приходится. В Японии очень ответственно подходят к обрезке и уходу за деревьями, поэтому их форма становится шикарной. В Сибири климат для сакуры совсем не подходит, поэтому садоводам придется выбирать другие культуры.

Для сакуры можно подобрать сразу несколько заменителей. Ближе всего будет слива с розовыми цветами. Сакура цветет до появления листьев, как и слива.

— Хотите сакуру? Сажайте сливу! Еще и урожай соберете, — объяснила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Секрет именно в обрезке — нужно формировать крону так, как у сакуры, и мало кто отличит.

Трудно поверить, но это черемуха

Есть еще несколько близких заменителей — вишня «Саржента», яблони с розовыми цветами, некоторые сорта алычи. Те, кто хочет деревья с просто красивым розовым цветением, могут посадить черемуху «Колората». У нее красная листва и шикарные яркие соцветия.

Если хочется лаванду

В суровых условиях Сибири лаванду можно выращивать только как однолетнее растение. Сил потратить придется много, а добиться шикарных полей, как во Франции — увы, с помощью лаванды не получится.

— У нас из-за этого очень востребованы шалфеи. Его можно садить рядами и вырастить целые поля. Это еще и лекарственное растение, прекрасно пахнет, — подчеркнула Татьяна Чернова. — Люди видят картинку и хотят. Приходится подбирать что-то на замену.

Шалфей придется формировать рядками, чтобы получить красивое поле

У шалфея достаточно раскидистые листья и это нужно учитывать при посадке. Может достигать в высоту 120 сантиметров. Посадка — либо семена, либо корневищами.

Еще один вариант, чем заменить лаванду, — это иссоп. Тоже лекарственное растение, которое в дикой природе встречается в Дагестане, но может расти и радовать своим ярким цветением и сибирских дачников.

На фото иссоп, который действительно напоминает лаванду

Замена нежному лотосу

Любой владелец прудика на даче нет-нет да и задумывался о выращивании лотоса. Но сибирякам придется искать замену. На помощь придет не менее прекрасное растение — нимфея.

— Лотос очень требователен к качеству воды и температуре, очень трудно у нас его растить. А вот нимфея менее прихотлива, — утверждает Кристина Хрустова, блогер-цветовод.

Волшебная нимфея

Зимовать нимфея может в подвале и погребе, конечно, сибирских морозов она не выдержит. Летом емкости опускают в пруд. Если его глубина больше метра, то зимовать растение можно оставить и там.

Сибирский жасмин

Вдохновившись романтическими рассказами и сказками, многие хотят выращивать на даче жасмин. Эта прекрасная лиана у нас не растет, но дачники могут посадить чубушник.

— Жасмин любят за аромат. Чубушник — это многолетний кустарник. Его цветы такие же нежные и с очень тонким ароматом, — подчеркнула Кристина Хрустова.

Чубушник называют еще и садовым жасмином

Чубушник неприхотлив в уходе. Он не боится тени и ветра, требует умеренного полива и способен цвести десятки лет.

Интересное про сад и огород

Май был жарким и сухим в начале, а во второй своей половине он приготовил новосибирским дачникам много неприятных сюрпризов. Тут были и заморозки, и град, и даже мокрый снег. Слишком торопливым садоводам теперь придется принимать экстренные меры или покупать новую рассаду.

Часто вредители любят заводиться на определенных растениях. Разбираемся с экспертами, от каких культур лучше отказаться, чтобы сберечь огород, нервы и силы.

Не стоит забывать, что некоторые культуры, зелень и даже ягоды предпочитают тень, а значит, вы сможете использовать каждый кусочек огорода максимально эффективно.

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