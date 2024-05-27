Заморозки до -5 градусов и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области

Новосибирские синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие трое суток. Данные приводятся на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

Во вторник, 28 мая, ночью температура может опуститься до -3 градусов, в среду, 29 мая, до -4 градусов. А в четверг, 30 мая, при прояснениях будут заморозки до -5 градусов и по северу области возможен мокрый снег. Ожидаются умеренные осадки на протяжении всех трех суток.