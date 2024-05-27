Заморозки до -5 градусов и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области

Новосибирские синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие трое суток. Данные приводятся на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
Во вторник, 28 мая, ночью температура может опуститься до -3 градусов, в среду, 29 мая, до -4 градусов. А в четверг, 30 мая, при прояснениях будут заморозки до -5 градусов и по северу области возможен мокрый снег. Ожидаются умеренные осадки на протяжении всех трех суток.
Такие показатели опасны для всех теплолюбивых культур — томатов, огурцов, перцев, баклажанов, дынь, арбузов. Даже кратковременное понижение температур уничтожит рассаду. Как защитить растения, мы разбирались с экспертами. Угроза возвратных заморозков сохраняется в Новосибирской области до 10 июня.
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