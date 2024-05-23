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Весна «Кто высадил капусту — могут порыдать»: крупный град засыпал огороды в Новосибирской области — видео

«Кто высадил капусту — могут порыдать»: крупный град засыпал огороды в Новосибирской области — видео

Непогода обрушилась на Колыванский район

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Град усеял дачные участки

В Колыванском районе 23 мая прошел крупный град. Он повредил посадки в огороде.

Как сообщает корреспондент НГС Александра Бруня, диаметр града составил примерно 1,5 сантиметра. Он уже немного растаял. На некоторых участках град повредил капусту, которую уже успели высадить дачники.

Сегодня днем жители региона получили СМС-рассылку о том, что во второй половине дня в Новосибирской области ожидается град, ливни и усиление ветра. Возможны порывы до 21 м/с.

Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в конце рабочей недели.

В понедельник, 20 мая, в Новосибирске прошел град и ливень, а ветер снес крышу на одном из гаражей. Дороги в городе затопило водой, и машинам приходилось буквально плыть по ним.Во что превратился Новосибирск после 10-минутного шторма, смотрите в подборке НГС.

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Град Колыванский район Новосибирская область Капуста
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