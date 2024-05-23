«Кто высадил капусту — могут порыдать»: крупный град засыпал огороды в Новосибирской области — видео

Град усеял дачные участки Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Колыванском районе 23 мая прошел крупный град. Он повредил посадки в огороде.

Как сообщает корреспондент НГС Александра Бруня, диаметр града составил примерно 1,5 сантиметра. Он уже немного растаял. На некоторых участках град повредил капусту, которую уже успели высадить дачники.

Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Сегодня днем жители региона получили СМС-рассылку о том, что во второй половине дня в Новосибирской области ожидается град, ливни и усиление ветра. Возможны порывы до 21 м/с.



Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в конце рабочей недели.

В понедельник, 20 мая, в Новосибирске прошел град и ливень, а ветер снес крышу на одном из гаражей. Дороги в городе затопило водой, и машинам приходилось буквально плыть по ним.Во что превратился Новосибирск после 10-минутного шторма, смотрите в подборке НГС.