Готовим свечи и резиновую лодку: во что превратились улицы города после 10-минутного шторма — впечатляющие кадры

Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем 20 мая. За пару минут что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. В единый материал мы собрали все последствия сегодняшнего шторма.
Так на 1-й Клинической улице СТО ливень снес ограждение. Как отметила читательница НГС Ольга, по счастливой случайности там никто не проезжал и не проходил в этот момент.
А на Челюскинцев, 15/1 ветер повалил дерево. Такая же ситуация и во дворе дома в Октябрьском районе.
А кто-то остался без крыши, в прямом смысле этого слова. Сильный ветер сорвал кровлю на частном доме на Николая Островского.
Сильный ветер не только повалил деревья, но и оставил без света сотни жителей города. По данным карты аварийных отключений Новосибирска, без электричества более 250 жителей Заельцовского района.
Из-за сильного ливня многие улицы города ушли под воду. Так, на улице Дачной уровень воды поднялся на столько, что людям пришлось забираться на крыши машин, чтобы не утонуть.
В режиме онлайн мы следим за последствиями ливня в Новосибирске. Подробнее по ссылке.