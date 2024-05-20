НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +14

2 м/c,

сев.

 747мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,65
EUR 98,58
Реклама

СРОЧНО

Последствия 10-минутного шторма — фото

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Кто шантажирует школьников
Квартал Победы
Сколько стоит отдых в Турции
Делают город круче
Зарплаты по 400 тысяч в месяц
Врачи о главных проблемах
Живет в квартире с мангустом
НГС в Telegram
Происшествия Готовим свечи и резиновую лодку: во что превратились улицы города после 10-минутного шторма — впечатляющие кадры

Готовим свечи и резиновую лодку: во что превратились улицы города после 10-минутного шторма — впечатляющие кадры

На город обрушились ливень и сильный ветер

9 148
45 комментариев
Ливень продолжался не больше 10 минут

Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем 20 мая. За пару минут что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. В единый материал мы собрали все последствия сегодняшнего шторма.

Так на 1-й Клинической улице СТО ливень снес ограждение. Как отметила читательница НГС Ольга, по счастливой случайности там никто не проезжал и не проходил в этот момент.

Ситуация на Челюскинцев

А на Челюскинцев, 15/1 ветер повалил дерево. Такая же ситуация и во дворе дома в Октябрьском районе.

Поваленные деревья

А кто-то остался без крыши, в прямом смысле этого слова. Сильный ветер сорвал кровлю на частном доме на Николая Островского.

Инцидент на Николая Островского

Сильный ветер не только повалил деревья, но и оставил без света сотни жителей города. По данным карты аварийных отключений Новосибирска, без электричества более 250 жителей Заельцовского района.

Более 250 жителей Заельцовского района остались без электричества

Из-за сильного ливня многие улицы города ушли под воду. Так, на улице Дачной уровень воды поднялся на столько, что людям пришлось забираться на крыши машин, чтобы не утонуть.

Ситуация на улице Дачной

В режиме онлайн мы следим за последствиями ливня в Новосибирске. Подробнее по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Ливень Последствия ураганного ветра Новосибирск
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED12
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

O-Ladnay,  45

Степан,  29

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление