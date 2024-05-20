Готовим свечи и резиновую лодку: во что превратились улицы города после 10-минутного шторма — впечатляющие кадры

Ливень продолжался не больше 10 минут Источник: читатель НГС











Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем 20 мая. За пару минут что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. В единый материал мы собрали все последствия сегодняшнего шторма.

Так на 1-й Клинической улице СТО ливень снес ограждение. Как отметила читательница НГС Ольга, по счастливой случайности там никто не проезжал и не проходил в этот момент.

Ситуация на Челюскинцев Источник: читатель НГС











А на Челюскинцев, 15/1 ветер повалил дерево. Такая же ситуация и во дворе дома в Октябрьском районе.

Поваленные деревья Источник: читатели НГС











А кто-то остался без крыши, в прямом смысле этого слова. Сильный ветер сорвал кровлю на частном доме на Николая Островского.

Инцидент на Николая Островского Источник: читатель НГС

Сильный ветер не только повалил деревья, но и оставил без света сотни жителей города. По данным карты аварийных отключений Новосибирска, без электричества более 250 жителей Заельцовского района.

Более 250 жителей Заельцовского района остались без электричества Источник: читатель НГС











Из-за сильного ливня многие улицы города ушли под воду. Так, на улице Дачной уровень воды поднялся на столько, что людям пришлось забираться на крыши машин, чтобы не утонуть.

Ситуация на улице Дачной Источник: читатель НГС









