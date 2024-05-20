«Крыша взлетела и упала на мою СТО»: как ураганный ветер разрушил гараж в Новосибирске — фото и видео с места ЧП

Сотрудник СТО, на которую сегодня снесло крышу с соседнего здания, рассказал, что происходило во время урагана. Корреспондент НГС Эмиль Фукс побывал на месте инцидента и пообщался с мужчиной.
По словам работника станции техобслуживания Владислава, в момент происшествия он находился внутри здания.
— Когда начался ураган, крыша взлетела с соседнего гаража и рухнула на крышу нашего здания. Обломки повредили кровлю на нашем гараже и две машины, которые стояли во дворе. У нас СТО, одна из машин — это авто клиента, второй автомобиль мой, — пояснил Владислав.
По словам мужчины, сейчас автомобили уже перегнали на другую СТО для ремонта. Как отметил Владислав, пока владелец соседнего здания не связывался с ним.
Корреспондент НГС обратился в администрацию Дзержинского района за комментарием по ситуации. В муниципалитете посоветовали обратиться в мэрию Новосибирска.
Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем. За пару минут, что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. В единый материал мы собрали все последствия сегодняшнего шторма.