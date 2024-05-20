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Дороги и транспорт Машины плывут как лодки: из-за мощного ливня затопило дороги Новосибирска — фото и видео

Машины плывут как лодки: из-за мощного ливня затопило дороги Новосибирска — фото и видео

Реки потекли, в частности, на улицах Кропоткина и Дачная

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4 комментария
Машины оказались в воде

Из-за мощного ливня затопило дороги Новосибирска, машины оказались под водой и буквально плывут по улицам. Посмотрите в какие реки превратились улицы Дачная и Кропоткина.

— Поребриков почти не видно, а они здесь высокие, — рассказывает читатель НГС. — Там все затопило, машины встали.

Так выглядит улица Кропоткина
ГАЗель пробирается сквозь лужи на улице Дачная
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Мощный град с дождем и раскатами грома обрушился на Новосибирск буквально несколько минут назад. Потоки воды и града сразу затопили улицы Новосибирска.

НГС следит за тем, как город справляется с ливнем в режиме онлайн.

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