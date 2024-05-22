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Весна Ливни и град: погода в Новосибирске изменится в ближайшие три дня — прогноз

Ливни и град: погода в Новосибирске изменится в ближайшие три дня — прогноз

В субботу дождь зарядит на весь день

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Сохраняется вероятность залповых ливней вместе с градом

В Новосибирске и области в ближайшие три дня ожидается умеренная теплая погода с дождями, не исключено и выпадение града. Об этом 22 мая НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Каждый день дожди с грозами, поэтому умеренно теплая погода. Сохраняется неустойчивость в атмосфере, поэтому появляются дождевые облака, формируются такие вот явления — ливни, грозы и град, — рассказала специалист.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 23 мая, преимущественно без осадков, ожидается температура +9…+11 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой, температура составит +20…+22 градуса. Ветер юго-западный, его скорость в порывах достигнет 17 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 24 мая, ожидается небольшой дождь, температура составит +11…+13 градусов. Днем ожидаются умеренные дожди, грозы, возможен град, температура составит +18…+20 градусов.

В ночь на субботу, 25 мая, ожидается дождь с грозой, который будет идти постоянно с небольшими перерывами, местами грозы и град. В ночные часы температура составит +7…+9 градусов, днем — +13…+15 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов и узнал, какая погода ждет новосибирцев в июне.

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