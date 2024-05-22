Ливни и град: погода в Новосибирске изменится в ближайшие три дня — прогноз

Сохраняется вероятность залповых ливней вместе с градом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и области в ближайшие три дня ожидается умеренная теплая погода с дождями, не исключено и выпадение града. Об этом 22 мая НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Каждый день дожди с грозами, поэтому умеренно теплая погода. Сохраняется неустойчивость в атмосфере, поэтому появляются дождевые облака, формируются такие вот явления — ливни, грозы и град, — рассказала специалист.



По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 23 мая, преимущественно без осадков, ожидается температура +9…+11 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой, температура составит +20…+22 градуса. Ветер юго-западный, его скорость в порывах достигнет 17 метров в секунду.



В ночь на пятницу, 24 мая, ожидается небольшой дождь, температура составит +11…+13 градусов. Днем ожидаются умеренные дожди, грозы, возможен град, температура составит +18…+20 градусов.



В ночь на субботу, 25 мая, ожидается дождь с грозой, который будет идти постоянно с небольшими перерывами, местами грозы и град. В ночные часы температура составит +7…+9 градусов, днем — +13…+15 градусов.

