Не уезжайте домой с работы: во второй половине дня в Новосибирской области ждут ливни, грозы и град

Ветер может подняться до 21 м/с Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирской области предупредили о непогоде. Ливни, грозы и град ожидаются сегодня, 22 мая во второй половине дня.



— Ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами порывы ветра до 21 м/с в Новосибирской области во второй половине дня 23 мая. Будьте осторожны! — говорится в сообщении от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое рассылается новосибирцам по СМС.

Сообщение с предупреждением пришло сегодня Источник: читательница НГС











По данным «Западно-Сибирского УГМС», в области сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, град, ветер при грозах может усиливаться до 21 м/с. Температура днем поднимется до +12... +17 градусов, местами до +23 градусов.



В самом Новосибирске прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, местами грозы, днем температура поднимется до +18... +20 градусов.

21 мая ливень с градом обрушился на город, улицы мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков. НГС следил за тем, как город справляется с дождем в режиме онлайн.