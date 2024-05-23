Не уезжайте домой с работы: во второй половине дня в Новосибирской области ждут ливни, грозы и град

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Жителей просят быть осторожнее

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Ветер может подняться до 21 м/с

Жителей Новосибирской области предупредили о непогоде. Ливни, грозы и град ожидаются сегодня, 22 мая во второй половине дня.

— Ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами порывы ветра до 21 м/с в Новосибирской области во второй половине дня 23 мая. Будьте осторожны! — говорится в сообщении от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое рассылается новосибирцам по СМС.

Сообщение с предупреждением пришло сегодня

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в области сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, град, ветер при грозах может усиливаться до 21 м/с. Температура днем поднимется до +12... +17 градусов, местами до +23 градусов.

В самом Новосибирске прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, местами грозы, днем температура поднимется до +18... +20 градусов.

21 мая ливень с градом обрушился на город, улицы мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков. НГС следил за тем, как город справляется с дождем в режиме онлайн.

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