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Город Машины плыли по дорогам Новосибирска: прокуратура проверяет ливневки после мощного дождя

Машины плыли по дорогам Новосибирска: прокуратура проверяет ливневки после мощного дождя

Улицы города накануне затопило

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Автомобили пробирались по воде

Прокуратура проверяет ливневки после затопления дорог Новосибирска. Вчера, 20 мая из-за мощного ливня машины буквально плыли по улицам города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор организовал проверку исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах города. В частности вчера затопления заметили на улице Дачной и Кропоткина.

— Поребриков почти не видно, а они здесь высокие, — рассказывал читатель НГС. — Там все затопило, машины встали.

Ливень с градом обрушился на город вчера вечером. Улицы города мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков. НГС следил за тем, как город справляется с дождем в режиме онлайн.

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