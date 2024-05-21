Машины плыли по дорогам Новосибирска: прокуратура проверяет ливневки после мощного дождя

Автомобили пробирались по воде Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











Прокуратура проверяет ливневки после затопления дорог Новосибирска. Вчера, 20 мая из-за мощного ливня машины буквально плыли по улицам города.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор организовал проверку исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах города. В частности вчера затопления заметили на улице Дачной и Кропоткина.

— Поребриков почти не видно, а они здесь высокие, — рассказывал читатель НГС. — Там все затопило, машины встали.

Источник: читатель НГС

Ливень с градом обрушился на город вчера вечером. Улицы города мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков. НГС следил за тем, как город справляется с дождем в режиме онлайн.