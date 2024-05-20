«Пять литров минимум»: во время внезапного ливня балкон в квартире на Есенина затопило — фото с ведрами

Во время града с дождем, выпавших в Новосибирске 20 мая, вода просочилась в некоторые жилые дома. На балконе 17-этажки, расположенной на улице Есенина, 31/1, случился небольшой потоп.
Екатерина, владелица квартиры, пострадавшей от случившегося, говорит, что воду пришлось собирать ведрами и тазом. Влага просочилась на балкон, несмотря на то, что он застекленный.
— Окно почти сразу закрыла, но через щели натекло пять литров минимум. Часть с пола еще не успела собрать, — признается девушка.
Град с ливнем обрушились на город внезапно. НГС ведет онлайн-трансляцию непогоды и ее последствий. Посмотреть ее и почитать о произошедшем можно по ссылке.
Ранее в Новосибирске затопило квартиру талыми водами с крыши.
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