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Новосибирск затопило после ливня — онлайн с улиц

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Весна «Пять литров минимум»: во время внезапного ливня балкон в квартире на Есенина затопило — фото с ведрами

«Пять литров минимум»: во время внезапного ливня балкон в квартире на Есенина затопило — фото с ведрами

В момент непогоды окна были закрыты, но это не помогло

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Стекшую воду пришлось собирать ведрами и тазом

Во время града с дождем, выпавших в Новосибирске 20 мая, вода просочилась в некоторые жилые дома. На балконе 17-этажки, расположенной на улице Есенина, 31/1, случился небольшой потоп.

Екатерина, владелица квартиры, пострадавшей от случившегося, говорит, что воду пришлось собирать ведрами и тазом. Влага просочилась на балкон, несмотря на то, что он застекленный.

— Окно почти сразу закрыла, но через щели натекло пять литров минимум. Часть с пола еще не успела собрать, — признается девушка.

Столько воды хватило бы, чтобы помыть пол

Град с ливнем обрушились на город внезапно. НГС ведет онлайн-трансляцию непогоды и ее последствий. Посмотреть ее и почитать о произошедшем можно по ссылке.

Ранее в Новосибирске затопило квартиру талыми водами с крыши.

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