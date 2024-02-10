Бабушка боится включать свет: в Новосибирске затопило квартиру талыми водами с крыши

Ранее НГС писал об аномальной погоде в Новосибирске. В городе после метели температура поднялась до 3 градусов тепла. В результате снег растаял, появились огромные лужи, которые после стали замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

