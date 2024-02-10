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Бабушка боится включать свет: в Новосибирске затопило квартиру талыми водами с крыши

По словам владелицы, представители УК недавно начали ремонт на крыше

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Пол в квартире серьезно залило водой

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В Новосибирске в доме по улице Гоголя затопило верхний этаж талыми водами с крыши. По словам внучки хозяйки квартиры, вода льется с крыши потому, что представители управляющей компании затеяли там ремонт еще осенью 2023 года, и до сих пор его не завершили.

— При оттепели крыша течёт. УК приходит и составляет акты, больше ничего не происходит. Ремонт то приостанавливает, то идёт в вялотекущем режиме. Сейчас опять потоп с 2 ночи, — отметила читательница НГС Карина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео из дома, где топит верхний этаж

Видео: читательница НГС Карина

Женщина рассказала, что в квартире проживает ее бабушка. Сибирячка боится включать свет из-за того, что может замкнуть проводка.

На видеозаписи видно, как пенсионерка поставила на пол ведро, повсюду капает вода. Повсюду на полу видны лужи. Потолок в квартире испещрен следами от прошлых подтоплений. По информации Карины, последнее было в декабре.

На потолке видны следы прошлых потопов

На потолке видны следы прошлых потопов

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Корреспондент НГС направила запрос в управляющую компанию с просьбой разъяснить ситуацию — когда планируется завершить ремонт на крыше указанного дома, и кто понесет ответственность за уже случившиеся подтопления.

Ранее НГС писал об аномальной погоде в Новосибирске. В городе после метели температура поднялась до 3 градусов тепла. В результате снег растаял, появились огромные лужи, которые после стали замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

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