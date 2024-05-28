Непогода против дачников: май с заморозками до -5 градусов и градом грозит уничтожить урожай — как спасти огород

Из-за высокой влажности и прохлады на даче будут великолепно расти сорняки, а не полезные культуры Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Май был жарким и сухим в начале, а во второй своей половине он приготовил новосибирским дачникам много неприятных сюрпризов. Тут были и заморозки, и град, и даже мокрый снег. Слишком торопливым садоводам теперь придется принимать экстренные меры или покупать новую рассаду. Разбираемся, когда высаживать томаты и другие теплолюбивые растения на огород, как определить, что приближается град, и почему в этом сезоне в июне настоящей бедой станут сорняки.





Заморозки до -5 градусов

В последние годы май слишком часто баловал дачников теплом и даже жарой, поэтому многие новосибирцы сдвинули сроки высадки рассады в открытый грунт на середину месяца. Но угроза возвратных заморозков в Сибири и на Урале сохраняется до 10 июня. И май этого года в очередной раз подтверждает эту истину.

И вот прогноз только на ближайшее время. По данным Западно-Сибирского УГМС, во вторник, 28 мая, ночью температура может опуститься до -3 градусов, в среду, 29 мая, до -4 градусов. А в четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая, при прояснениях будут заморозки до -5 градусов и по северу области возможен мокрый снег. Ожидаются умеренные осадки на протяжении всех трех суток.

Возвратные заморозки — это мощные волны холода, которые приходят с Арктического побережья, с Ледовитого океана. При заходе волны даже в июне возможен мокрый снег, особенно в северных частях региона. В итоге в приземном слое температура может опуститься до -5 градусов, что губительно для всех теплолюбивых культур.

Отложите высадку рассады

Лучше потерять часть урожая из-за переросшей рассады, чем лишиться всех растений, так как они погибнут от холода Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Заморозки выдерживают только часть культур. Так, холод даже пойдет на пользу чесноку и луку. Спокойно себя чувствует морковь, капуста, редис, плодовый сад.



Томаты, перцы, баклажаны, огурцы, дыни, арбузы — не потерпят даже кратковременного понижения температуры. На утро вы увидите, как быстро рассада превратится в черные пеньки.

— Никогда в Сибири раньше 10 июня в открытый грунт никто не совался. Никогда. Последние пять лет были такие теплые, и люди обрадовались. Думали, что тут Краснодар. Ничего подобного. Краснодар на месте стоит, и Сибирь — на месте. И никто сибирской погоды не отменял, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Эксперт отмечает, что в Сибири раз примерно в десять лет жителям выпадает холодная весна и очень холодная зима. Сейчас нужно набраться терпения и не поддаваться порывам и отчаянию, что при поздней высадке урожая не получить.

— Высаживаем рассаду в этом году, как расцветет калина. Тогда температурный минимум преодолен, и всё нужно садить в открытый грунт. Как правило, это бывает после 10 июня, — советует агроном.

Если говорить о более точных температурных показателях, то днем должно быть в районе +20 градусов, а ночью от +10 градусов.

Дачникам, которые поторопились, придется активно укрывать рассаду, мульчировать ее и стараться сохранить тепло на грядках любыми способами.

Когда сажать картофель

Второй хлеб можно сажать также до 10 июня, но делать это не запрещено и сейчас, так как земля уже достаточно теплая.

— Если не пахана земля еще, то лучше за день до посадки картофеля вспахать, а потом уже всадить, а тот, кто сейчас будет садить за 3−4 дня вспаханную почву, потом замучается полоть картофель, — предупредила агроном.

Картошку лучше сажать уже пророщенную, а в каждую лунку не забудьте добавить удобрения.

Когда сажать огурцы

Огурцы хорошо развиваются, когда температура ночью выше +16 градусов, а лучше, чтобы она достигала +18 градусов Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Для того, чтобы огурцы не погибли, ночные температуры должны быть выше +14 градусов. При таком критическом показателе растение останавливается в развитии.



— Особо уязвима у огурца корневая система. Холодная погода может не нарушить работу листа, но корневую систему побьет, и она погибнет. Поэтому сибиряки издревле высаживают огурцы на теплые грядки, — подчеркнула агроном.

В любом случае лучше сделать это в первой декаде июня. Для теплой грядки можно брать навоз, перегной, сено и другие подручные материалы.

Будет много сорняков

Ситуация с сорняками в этом году будет очень серьезная, полоть придется много и часто, уверена Людмила Шубина.



— Сейчас идут активные дожди, которые провоцируют рост сорняков, причем очень сильный рост, — предупредила агроном. — Вредителям тоже нужно тепло, поэтому их не будет больше, чем обычно. С грибковыми заболеваниями та же самая ситуация. Им нужна не только высокая влажность, но еще и тепло.

Только фитофтороз любит прохладу, но он просыпается не раньше середины июля, поэтому об этом проблеме пока не стоит задумываться.

Страшный и почти непредсказуемый град

Заморозки можно спрогнозировать с достаточно большой точностью заранее, что не скажешь о граде. Это грозный враг любого дачника. Град не всегда идет в паре с грозой. Для его формирования нужно сразу несколько факторов. Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова объяснила, что, во-первых, облако должно быть достаточно высоким — располагаться на протяжении 10–12 километров вертикально. На верхней его границе температура должна быть не менее -50 градусов.

— Кучево-дождевая облачность развивается стремительно после обеда, часа в три–четыре. Это связано, прежде всего, с достаточно высокими температурами у поверхности Земли. Например, хорошие условия для града, когда температура достигает +27 градусов и при этом долго шли дожди, то есть почва насыщена влагой, — объяснила специалист. — Это дополнительный эффект для подпитки кучево-дождевой облачности теплой, насыщенной влагой воздушной массой.

У синоптиков в распоряжении есть специальный радиолокатор, который показывает отражение внутри облака — несет ли оно грозу. Если облако после обеда сильно увеличивается, то высока вероятность и града.

— Тогда уже в прогнозе мы уточняем: возможен град. Нет таких методов, чтобы хотя бы с вероятностью 60% указывали, что завтра достаточно высокая вероятность градовых явлений. Только по факту синоптик, анализируя синоптическую ситуацию, приходит к выводу, — подчеркнула Наталья Кичанова.

Сильный град выпал в Колыванском районе 23 мая Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Для защиты рассады можно использовать различные укрытия. Например, их можно сделать из нетканого материала

— Можно просто накинуть фуфайку на капусту, и всё. Сейчас полным-полно пластиковых стаканов, из-под сметаны, из-под майонеза, 5-литровые бутылки из-под воды. Столько пластиковых бутылок всевозможных! Человек же не садит тысячу корней капусты, а если обещают заморозки, грозы, град — то стоит накрыть ими растения, — советует Людмила Шубина. — Град настолько стихийное явление, что спрогнозировать его невозможно. Здесь такое дело, либо пан, либо пропал. Попадаешь под град — значит, готовь рассаду заново.

Всё же стоит обратить внимание на несколько признаков возможного града. Стоит защищать рассаду при приближении грозы. Если земля очень влажная после продолжительных дождей, стало выше +20 градусов и после обеда надвигается массивная темная туча — то вероятность града очень высока. Бежим защищать рассаду!

Можно ли сажать рассаду в теплицу

В теплицу теплолюбивые культуры высаживать можно, при условии, что она выполнена из крепкого поликарбоната: такая конструкция должна выдерживать заморозки.

— В пленочные теплицы нужно ставить ведра с горячей водой на ночь, чтобы было тепло. Всеми возможными способами нужно сохранить тепло внутри. Нужно также проверить углы, целостность покрытия, — перечислила агроном.

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