Скорее выкорчевывайте: пять популярных растений, которые привлекают на дачу тлю и других вредителей

Слишком много тли на участке? Убирайте черемуху Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Часто вредители заводятся на определенных растениях. Некоторые культуры особенно привлекательны для тли, щитовки и других насекомых, уничтожающих труды дачников. Разбираемся с экспертами, от каких растений лучше отказаться, чтобы сберечь огород, нервы и силы.

Черемуха — рассадник тли



Если на участке особенно много тли, значит, на нем точно есть черемуха. Вредитель очень любит это растение, как и цветоед с боярышницей.

— Ее нужно убирать из плодового сада. Иногда можно увидеть на ветках скопление тли даже издалека. Люблю ее цветение, очень красивое дерево, но не для дачи, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.

Обрабатывать черемуху от вредителей очень сложно. Это трудоемкий процесс, поэтому если для вас непринципиальны ее плоды, то берите лопату.

Облепиха и облепиховая муха

Облепиха радует яркими красками, но хлопот с ней может быть много Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Облепиховые мухи почти всегда заводятся там, где есть ее главное лакомство — облепиха. На другие культуры вредитель не переходит, но хлопот дачникам добавляет.



— Как раз в середине мая личинки выходят из почвы. Они начнут питаться только завязавшимися плодами. Если они краснеют и желтеют раньше срока — то значит есть вредитель, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Под облепихой придется постелить пленку по ширине кроны, чтобы вредитель не вышел из почвы, и следить за ее целостностью. Весной каждая минута для дачника на вес золота, поэтому нужно оценить, стоит ли выращивать облепиху на даче или проще будет собрать дикую ягоду.

Враг моркови, который заводится на боярышнике

Боярышник точно привлечет такого вредителя, как боярышниковая тля. Насекомое нанесет серьезный вред не только дереву, но и моркови.

— Они очень быстро размножаются и перелетают на огород. Атакуют морковь, сельдерей, зонтичные культуры, — перечислила Кристина Хрустова.

Придется или тратить много времени на обработку и браться за химию, либо всё так же за лопату. А ягоды собирать в лесу.

Никакой липы

Липу дачнику любят за красоту, быстрый рост и неприхотливость в уходе. Но если есть возможность, от этой культуры стоит отказаться.

— На липе легко заводится тля — она любит ее листья, — отметила Кристина Хрустова. — В особо жаркие и влажные годы дерево становится настоящим рассадником этого вредителя.

Убираем калину

За ягодами калины — в лес Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Свекловичная листовая тля очень любит заводиться на калине — как и обычная тля. В итоге под ударом оказываются бобовые, картофель и морковь.



— Калину можно собирать в лесу, там она даже вкуснее и полезнее. Или высаживайте ее подальше от огорода в удаленной, затемненной части участка, — подчеркнула Людмила Шубина.

Если оставляете калину на участке, то нужно не забывать ее обрабатывать, как и другие растения весной. На калине могут завестись еще и чехликовая моль с запятовидной щитовкой.

Интересное про дачу

Если расставаться с любимыми кустами и деревьями не хочется, вам будет полезен материал о том, как избавиться от вредителей простыми и безопасными методами.

Не стоит забывать, что некоторые культуры, зелень и даже ягоды предпочитают тень, а значит, вы сможете использовать каждый кусочек огорода максимально эффективно.

Как сделать красивые грядки и вписать их в ландшафтный дизайн дачи — рабочие схемы от экспертов.

