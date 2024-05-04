Избавляемся от муравьев, тли и проволочника: как навсегда победить вредителей с помощью копеечных средств

Муравьи несут не только проблемы для дачников. Они делают землю рыхлой и плодородной, поэтому в борьбе с ними не стоит забывать и об их пользе Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











У дачников много конкурентов за урожай. От муравьев до мышей — все стремятся полакомиться плодами трудов огородников, а часть насекомых наносят очень ощутимый вред. Но не спешите хвататься за пестициды. Есть целый ряд простых, эффективных, копеечных средств и способов, как избавиться от муравьев, тли, проволочника и других вредителей навсегда. И никакой жесткой химии!

Муравьи на участке

Прежде чем избавиться от муравьев вспомните, что эти насекомые важны, и без них здоровой земле не быть. Они рыхлят почву, делают ее плодородной, занимают важное место в целом ряде процессов. Можно залить химией землю, но что на ней в итоге вырастет — большой вопрос, поэтому в борьбе с насекомыми важно не переусердствовать. Тем более муравьи отлично помогают бороться с целым рядом вредителей.

— Они избавляют дачников от многих гусениц, личинок и даже слизней, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но с грядок и теплицы их нужно будет убирать, потому что муравьи разносят тлю, грибковые заболевания и семена сорняков.

Обязательно нужно будет убрать все муравейники в теплице, в плодовом саду у слив и смородин, у клубники. В других частях дачи не следует тревожить насекомых.

Как избавиться от муравьев

На даче, конечно, такого размера муравейник сложно будет не заметить, но небольшие бугорки можно случайно и пропустить Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Первое, что приходит в голову, когда думаешь о борьбе с насекомыми, — использовать химию. Такие мысли стоит отгонять, ведь применение пестицидов может обернуться огромными бедами. В основном препараты против муравьев содержит действующее вещество диазинон — это инсектицид, который воздействует на нервную систему, разрушая организм. Высокотоксичный пестицид опасен и при попадании в воду.

— При применении пестицидов нужно строго соблюдать все правила безопасности: работать в специальной одежде, защищать нос и глаза, правильно разводить препарат, — отметила агроном. — Но лучше их не применять — сделаете себе только хуже.

Стоит отметить, что пестициды нужно будет и правильно утилизировать — нельзя просто вылить в землю или канализацию оставшийся раствор. Правила утилизации прописывают на упаковке.

Вариантов безопасной для человека борьбы с муравьями очень много. Один из самых рабочих — ядовитые приманки с бором. Нужно измельчить несколько вареных белков и добавить к ним половину чайной ложки борной кислоты и столько же сахара. В эту смесь всыпьте немного муки и скатайте небольшие шарики меньше горошины.

— Крохотные приманки нужно рассыпать у муравейника. Белок отлично привлечет муравьев. Борная кислота для них яд, поэтому насекомые погибнут, — объяснила Людмила Шубина. — Если нет яиц, то можно заменить их мясо-костным фаршем.

Дачники, которые не хотят тратить время на скатывание шариков, проливают муравейники кипятком или засыпают горячей золой. Методы хоть и проверенные, но достаточно жестокие и менее эффективные, чем приманки с бором. В магазинах также продаются клеевые ловушки, которые можно повесить или положить на огороде и в саду.

Те, кто не желает убивать насекомых, могут потратить больше времени, но отлично потрудиться ночью. В темное время суток насекомые будут в муравейнике, тогда и нужно лопатой его выкопать, сделав яму. Муравьев отвезите подальше от участка, а яму на всякий случай пролейте кипятком и засыпьте землей, смешанной с золой.

Как уничтожить тлю

Победить тлю можно будет только в комплексе с муравьями Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Проблема муравьев и тли возникает всегда одновременно, потому что между этими двумя насекомыми сложился отличный симбиоз. Муравьи переносят тлю и защищают ее, а та в свою очередь дает им сладкую жидкость — раствор сахаров. Сначала придется побороть муравьев, а потом заняться расплодившейся тлей.

Опять же, пестициды не стоит применять. Обработку можно проводить только два раза в год: или в самом начале мая, или в конце сентября, когда насекомое откладывает яйца.

— Применять химию нет никакого смысла, потому что это опасно, и насекомые быстро вырабатывают устойчивость, — подчеркнула специалист. — Если и травить тлю, то придется делать это до последней особи, иначе с каждым годом она будет все более устойчива. Останется ли что-то полезное после такой химической атаки?

Лучше обратить свое внимание на биологические препараты или безопасные для человека растворы. Чаще всего используется «зеленое мыло» — это средство, в составе которого помимо мыльных веществ есть еще растительные масла и жиры. Раствором нужно опрыскать растения.

— Раствор не дает тле двигаться и дышать — так она и гибнет, — объяснила агроном. — Даже если на тлю раствор не попал, листья в любом случае становятся скользкими и даже липкими, полакомиться ими у вредителя не получится. Но дождь быстро смоет средство, поэтому понадобится несколько обработок.

Для раствора потребуется 75-процентное хозяйственное мыло без добавок и отдушек. 300 граммов тертого мыла нужно растворить в 2 литрах теплой воды — такого прозрачного, осевшего концентрата хватит потом на 8 литров воды. Можно смело добавить красного перца, табака или соды.



Когда на огороде после пасынкования появятся лишняя зелень томатов, то ее тоже можно использовать для растворов от тли. Примерно 1 килограмм нужно залить 3 литрами воды, дать настояться около 4 часов. Потом все это довести до кипения и проварить еще около получаса. Концентрат нужно процедить и разбавлять 1 к 4.

Можно использовать и золу. Для этого один стакан залейте 5 литрами кипятка и оставьте на сутки. Раствором нужно обработать растения от тли. Также стоит привлечь на участок полезных насекомых — естественных врагов тли.

Как избавиться от проволочника

Проволочник — большая беда для дачников, так как вредитель легко погубит весь урожай картошки. Это личинка жука-щелкуна, которая обожает клубни картофеля. Если на участке есть пырей, осот белый, розовый, нужно срочно избавиться от этих сорняков — проволочник лакомится и их корнями.

Личинка окукливается только на 3–4 год, а значит может досаждать несколько лет. У проволочника жесткое ярко-оранжевое тело, и бороться с таким врагом сложно, но можно. Главное — соблюдать несколько правил и за 2–3 года можно избавиться от проволочника полностью.

Очистите участок от сорняков, землю перекопайте — все корни нужно убрать. Также выберите все куколки, личинки, постарайтесь поймать взрослых жуков-щелкунов. При перекопке внесите доломитовую муку, чтобы сделать землю менее кислой — щелочная среда убивает проволочника. Но вносить все обязательно только по инструкции. Если щелочи будет слишком много, то растениям это точно не понравится, особенно картофелю.

Как объяснила Людмила Шубина, при посадке клубней нужно в каждую лунку бросить то, что отпугнет запахом проволочника. Можно бросить по кильке или чайной ложке молотой горчицы, мясо-костной или рыбьей муки. Подойдет рапсовый или горчичный жмых. Все это делать нужно каждый год, так как жуки-щелкуны хорошо распространяются и откладывают яйца ежегодно.

Что делать с мышами и змеями

На фото одно из эффективных средств от мышей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Мыши могут погубить все, до чего дотянутся, так что с решением этой проблемы лучше не затягивать. Чаще всего применяются потравленное зерно или гранулированные приманки. Распыляемые яды можно использовать только осенью, когда сезон уже почти закрыт.

Сейчас очень популярны ультразвуковые отпугиватели. Насчет их эффективности до сих пор идут споры, но использовать такие приборы достаточно просто: обычно их нужно лишь воткнуть в землю так, чтобы батарея могла заряжаться от солнца. Прибор меняет частоту и заставляет мышей уходить подальше от участка.

Отпугнуть грызунов смогут также нашатырь, мята, бузина, полынь, пижма, кориандр. А вот использовать ловушки на даче стоит только в доме.

Многие дачники не любят, когда на участке селятся змеи. Если их много, то они действительно доставляют неудобства, а вот ужа выгонять из-под дома не торопитесь. Змеи питаются мышами и лягушками и в целом не доставляют дискомфорта. Но если вы хотите избавиться от змей, то в первую очередь нужно убрать все залежи стройматериалов, кучи мусора и прибрать участок — так вы разберетесь и с пресмыкающимися, и с грызунами.

Отпугнуть змей можно смоченными в керосине или бензине тряпками, а также с помощью специальных устройств или шариками с эфирными маслами.

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