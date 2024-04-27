Скоро сажать картошку: какие удобрения нужно внести в каждую лунку и как выбрать самые вкусные сорта

Для картофеля важно, чтобы земля прогрелась до +10 градусов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В конце апреля пора перебрать картофель на посадку или закупиться семенным материалом. Совсем скоро дачникам придется заняться выращиванием второго хлеба. Его нужно правильно посадить и, конечно, внести все нужные удобрения. Требуют клубни защиты и от проволочника. Разбираемся в сортах и тонкостях посадки картошки.

Когда сажать картошку

Сроки зависят от прогрева почвы. В более южных регионах картошку сажают и в начале мая, а вот в Сибири сделать это можно только с предварительной подготовкой. Если вы гонитесь за ранним урожаем, то грядку нужно вскопать и накрыть черной пленкой. Под ней земля прогреется, и можно будет браться за клубни.

— С 15 по 25 мая — среднестатистические сроки высадки картошки в Западной Сибири. Обычно тот, кто садит рано, получает те же самые всходы, что и тот человек, который посадил ее позже, но в естественно прогретую почву, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сейчас нужно поместить семенной материал в отдельные ящики в затемненное место и хранить при температуре в +10...+15 градусов. Так на клубнях начнут появляться ростки — это обеспечит более ранние всходы.

— Можно садить, когда прогреется почва на глубине 15−20 сантиметров до +10...+15 градусов. В этом случае точно будут дружные всходы, — отметила агроном.

Ранние сорта картофеля

В России популярна картошка и с розовой кожицей и с бело-желтой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Для тех, кто не готов ждать осени, давно выведены сорта, которые дадут урожай за 50 дней. При правильной агротехнике свежую картошку можно получить уже в середине июля. Для этого нужно сейчас прогреть пленкой землю, как описано выше.

— Есть хорошие ранние сорта «Вега» и «Свитанок киевский», которые дадут урожай за 50 дней. «Гала», «Беллароза», «Адретта» дадут урожай за 60 дней, — перечислила агроном.

Среди ультраранних сортов, которые должны дать урожай за 40–45 дней, называют «Прада», «Ривьера», «40-дневка».

Какой сорт картофеля самый вкусный

О вкусах не спорят, но некоторые сорта подходят для определенных кулинарных изысков. Для жареной картошки отлично подойдет «Беллароза», а «Гала» и «Свитанок киевский» хороши для пюре. Не разваливается при варке и сохраняет форму в салатах сорт «Лина».

— Это дело, конечно, вкуса. Для меня самые вкусные сорта — «Свитанок киевский» и «Берлихинген». Это немецкие сорта с прекрасными вкусовыми качествами, — отметила агроном.

Популярностью пользуются и такие сорта, как «Адретта», «Ред Скарлет», «Тулеевский», «Королева Анна».

Какие внести удобрения для картофеля при посадке

Картофелю потребуется много калия Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Для того чтобы не расходовать удобрения, на междурядье лучше внести их локально в каждую лунку. Так на один клубень нужно будет четверть ведра или 2–3 горсти хорошего перегноя или компоста. Также стоит внести столовую ложку древесной золы или чайную ложку серно-кислого калия и ложку суперфосфата двойного.

Хлористый калий вносить весной нельзя, это осеннее удобрение. Хлор постепенно вымывается с водами с осени, а калий остается. Но если внести это удобрение весной, то хлор может подавить развитие клубней.

Нужно позаботиться не только об удобрениях, но и о защите клубней. У картошки два главных врага — проволочник и колорадский жук. Первого можно отпугнуть при посадке.

— Нужно в каждую лунку добавить по ложке рыбной или мясокостной муки, или по кильке слабосоленой бросить. Это отобьет запах картошки. Проволочник идет на любимый продукт, а выловить и потравить его ядами — это больше навредить себе. Лучше отпугнуть, — уверена Людмила Шубина.

Можно бросать также горчичный или рапсовый жмых.

С колорадским жуком все намного сложнее. Обычно с ним борются уже в сезон вегетации, но есть и препараты для обработки клубней. В раствор опускают семена, высушивают и сажают. Так препарат переходит в листья и жук их не ест.

— Производители утверждают, что вещества не накапливаются в клубнях, уходя в зелень. Здесь каждый дачник должен сам выбирать, — объяснила Людмила Шубина. — Конечно, есть масса других способов борьбы с колорадским жуком, например, биологическими препаратами, но их применяют уже при зелени.

Как сажать картошку

Есть два наиболее распространенных варианта посадки. Первый — сделать борозды и раскладывать картофель, второй — лопатой выкапывается отдельно каждая лунка. И тот и другой имеет свои плюсы и минусы. Если нужно посадить много картофеля, то борозды, сделанные мотокультиватором сэкономят силы и время. Если объем посадок небольшой, то лопатой сделать лунки быстрее.

— Минимум за день до посева нужно вспахать или перекопать почву. Картофель любит рыхлую землю, воздушную, удобренную. Удается он на более легких почвах, — подчеркнула Людмила Шубина.

Расстояние между клубнями должно быть не менее 50 сантиметров, а лучше 70 сантиметров. Чем гуще будет посажен картофель, тем мельче будут в итоге клубни.

На одну сотку уйдет примерно 2,5 ведра семенных клубней размером с куриное яйцо. В Сибири возможны возвратные заморозки до 10 июня, поэтому стоит окучить картофель, если синоптики о них предупреждают.

— Вырастить картофель сможет даже самый неопытный дачник. Важно просто не лениться — вовремя его посадить, пару раз прополоть и окучить, а если засушливый год, то полить разок. Вот и все, — отметила агроном.

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