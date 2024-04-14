Пора пикировать томаты: как правильно рассадить помидоры, чем их подкормить и как часто поливать

Земля для пикировки томатов должна быть питательной и рыхлой — тогда растения будут хорошо развиваться Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В апреле рассада томатов для теплицы, а у некоторых даже для открытого грунта уже подросла. В маленьком общем горшочке растениям становится тесно, а значит пришло время пикировки. Нужно сделать это правильно и вовремя. Объясняем, как пикировать томаты, можно ли их заглублять и чем подкормить после рассаживания.



Когда и как пикировать томаты

В апреле пора приступать к пикировке — рассаживанию подросших томатов. К этому времени окрепли и подтянулись растения, посеянные в марте.



— Перед пикировкой томаты ставят на самое холодное место, то есть с полочки на подоконнике опускаем горшочек вниз, чтобы растения хорошо корни пускали. Это такая биология томатов, что их нужно в холоде и в стрессе держать перед пикировкой. Тогда они легче будут усваиваться той почвой, в которую мы пересадим, и легче будут образовываться дополнительные корешки, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Для пикировки потребуются отдельные стаканчики или рассадный ящик. Объем каждого стаканчика должен составлять пол-литра — этого объема должно хватить для развития корней до высадки на постоянное место.



— Многие дачники используют рассадные ящики. В них нет ограничений для роста корней, поэтому рассада получается более крепкой. Сигнал верхушке корни не посылают: «Стоп, нам некуда расти», так как могут развиваться по всей площади ящичка, — подчеркнула агроном. — Но допустима пикировка как в стаканчики, так и в ящик.



Ящик под рассаду должен быть высотой 10–15 см и минимум в 25 см шириной, 40 см длиной. Растения располагают на расстоянии в 8–10 см друг от друга. Нужно пересаживать томаты, когда на них подросла пара настоящих листов — появляются они после самых первых, семядольных.

По лунному календарю садовода лучше всего заниматься пикировкой в апреле 16, 19, 21 и 25 числа.



Для пикировки потребуется питательный грунт. В горшке или ящике нужно сделать дренаж, засыпать грунт, пролить его раствором марганцовокислого калия.



— Рассаду томата, у которого подсемядольное колено высокое, то есть растение сильно вытянулось, обязательно пикируем под самые семядольные листики, — объяснила агроном. — В этом случае мы не совершаем никакой ошибки: томаты могут дать так дополнительные корни.



Чем подкормить помидоры после пикировки

Температура ночью должна быть в пределах +18 градусов Источник: Александра Бруня / NGS.RU











После пикировки рассаду нужно поставить не на подоконник, где яркое солнце, а в более темное место. Растение должно оправиться и укорениться примерно за два дня. После этого горшочки или ящик нужно переставить в солнечное, но прохладное место.



— После пикировки стоит подкормить рассаду. Например, гуматами калия или минеральными удобрениями в указанных на упаковке дозировках. Так растения легче оправятся от стресса и начнут активнее расти корни, — отметила Людмила Шубина.



В это время очень важно держать правильную температуру. Место у батареи не подойдет: температура ночью должна быть в пределах +18 градусов, иначе растения начнут быстро тянуться.



Что делать, если помидоры вытянулись и тонкие

Если рассада вытянулась в горшке с сеянцами, то при пикировке ее нужно заглубить и не допускать переливов и жары. Также для томатов важно освещение: стоит досвечиваться рассаду, если подоконник с северной стороны или день выдался особо пасмурным.



— Томаты способны давать корни на стволе сверху, поэтому при пересадке на постоянное место их тоже можно заглублять, — объяснила Людмила Шубина.



За слишком длинной и тонкой рассадой придется более внимательно следить: растения могут обломиться, поэтому придется их подвязывать.



Как часто поливать помидоры на подоконнике

От обилия влаги растения очень быстро вытягивается, а это плохо сказывается на будущем урожае Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Томаты — это та культура, которая не любит переливов. От обилия влаги растение очень быстро вытягивается, становится слабым.



— Помидоры нужно поливать только утром, но до палящего солнца. Если поливать рассаду на ночь, то так вы подстегнете ее рост, — предупреждает Людмила Шубина. — Обычно достаточно поливать один, максимум два раза в неделю.



В случае с томатами допустимо легкое пересыхание грунта. Если рассада немного поникла — ничего страшного, после полива она быстро восстановится.



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