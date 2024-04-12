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Домик в СНТ за 3 миллиона: дачи вокруг Новосибирска резко подскочили в цене — владельцы передумали их продавать

Цены за последние три года выросли в 2–3 раза, а вот число предложений упало на треть

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Эксперты советуют сейчас обратить внимание уже на готовые объекты, так как цена на строительные материалы «кусаются»

В Новосибирской области вместе с ростом числа загородных поселков растет и цена на дачи. Горожане, задыхаясь от пыли, ищут любую отдушину, и дачи покупают не только для огорода. НГС узнал у экспертов, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, где даже небольшой участок со старым домом теперь стоит от 600 тысяч рублей, какие районы области стоит рассмотреть и как не прогореть на покупке.

Рост цен в два раза

В целом предложение на рынке загородной недвижимости увеличилось приблизительно на 15–20%, поделился наблюдениями эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Зверев. Он связывает это с тем, что люди почувствовали интерес к загородной жизни, а строители почувствовали интерес со стороны покупателей, и количество поселков только растет.

По его данным, за последние 2–3 года в некоторых местах цена на дачи и коттеджи увеличилась практически в два раза. Например, если два года назад маленькая дача стоила 300 тысяч рублей, сейчас она стоит уже 600 тысяч рублей. А если земельный участок в Северном направлении 3 года назад стоил 1 миллион рублей, то сейчас его цена — 2–3 миллиона рублей. Такая тенденция прослеживается на самых выгодных направлениях: недалеко от города и с хорошей транспортной доступностью. При этом эксперт убежден, что сегодня купить готовое гораздо выгоднее, чем строить самому.

— Готовый дом построен 2–5 лет назад, а то и больше, поэтому люди живут ценами тех денег, которые были тогда, когда они строили. Стоимость кирпича или куба бетона сегодня — это несопоставимые вещи, а если говорить про отделку, то вообще цифры космические, — отметил Александр Зверев.

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики», отмечает, что сегодня средняя стоимость полноценного загородного дома, то есть коттеджа с отоплением, канализацией и водоснабжением, в Новосибирской области составляет примерно 11 миллионов рублей. Это на 19% больше, чем год назад, и на 57% больше, чем в 2021 году.

— Домики на территории СНТ (как правило, негодные для круглогодичного проживания) сейчас экспонируются за 2, 3 миллиона рублей. За год цена выросла на 5%, за три года — на 53%, — поделился цифрами Алексей Попов.

Эксперт отмечает, что при этом количество предложений сейчас значительно сократилось: люди все реже хотят продавать как благоустроенные коттеджи, так и дачи в СНТ. Объем предложения загородных полноценных домов — чуть менее 1 тысячи лотов, на 12% меньше, чем год назад. В случае с домиками в СНТ, выставленных на продажу вариантов стало на 30% меньше, чем в 2023 году, и сейчас в сервисе 1,2 тысячи объявлений.

На какие районы стоит обратить внимание

Дачи возле реки обычно стоят дороже, но есть нюанс — из-за обилия отдыхающих берег быстро обрастает мусором

Эксперты сходятся во мнении, что самое перспективное направление сейчас — это северное, то есть от Заельцовского парка вниз по Оби. Близость метро и возможность объезда пробок добавляет, конечно, цену, но такой вариант выгоден тем, кто хочет как можно чаще оказываться за городом, при этом не выпадая из своего обычного графика.

Направление в сторону Бердска из-за сложной транспортной доступности остается непривлекательным, так как в распоряжении дачников здесь лишь одна дорога.

— Доезжаешь до Большевистской, и всё — приехали. Это многих пугает. Люди хотят быстро добраться до своего участка и неподалеку иметь какой-то лес, в идеале речку, — объяснил Александр Зверев. — Тренд на Ордынское направление тоже давно закончился. Во-первых, туда каждый день не поездишь, трасса загружена, поэтому только в выходные дни, а если мы говорим про дом из которого каждый день нужно ездить на работу — то задача получается невыполнимая. Во-вторых, на берегах Обского водохранилища вдоль Ордынской трассы летом огромное количество диких туристов, кемпинг и так далее — весь берег ими занят. Далеко не все отдыхающие на берегу за собой убирают, и к концу лета красивый пляж превращается в помойку.

Эксперт добавил, что сейчас незаслуженно обделен вниманием поселок Рыбачий и Колыванское направление. В этом районе много новых поселков, где всё еще относительно не дорого, а транспортная доступность достаточно хорошая. Высокая цена в этом районе уже в поселках, где есть слаженный быт — нет перебоев с водой, светом и газом, дороги чищены круглогодично, есть охрана. В новых поселках есть шанс взять землю или уже готовый объект подешевле.

Как выбирать дачу

Не стесняйтесь говорить с владельцами соседних с понравившимся вариантом дач. Стоит поговорить с людьми, с которыми будете рядом жить или отдыхать

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Зверев советует при покупке загородной недвижимости не скупиться и пригласить профессионала для осмотра понравившегося объекта.

— Важно все: проводка, фундамент, углы, крыша и так далее. Дом может быть построен профессиональными строителями по СНиПам, а может и ребятами из ближнего зарубежья, — отметил специалист. — Купил дом, дверями хлопнул — короткое замыкание и всё сгорело. Покупая машину, её везут смотреть на СТО, а почему, покупая дом, мы не приглашаем специалистов?

Дом — это продукт огромного риска, напоминает Александ Зверев. Он добавил, что стоит защитить себя от неприятностей и обращаться в те организации, которые давно на рынке недвижимости и разбираются во всех тонкостях.

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики», тоже советует покупателю обратить внимание на техническое состояние основных инженерных систем дома, на возможное наличие грунтовых вод в подвале, на состояние соседних участков и не забыть про соседей. Стоит поговорить с людьми, задать вопросы, немного пообщаться с теми, с кем будете рядом жить или отдыхать.

— Конструктивные отношения с соседями для жизни в загородном доме важнее, чем при проживании в многоэтажке, — напоминает эксперт.

Какие документы нужно обязательно проверить

Обязательно нужно проверить, не наложен ли арест на объекты, который вы планируете покупать. Можно сделать это через сайт приставов

Эксперты советуют рассматривать только те варианты, где выполнено межевание или настоять, чтобы собственники его сделали перед сделкой. Иначе можно столкнуться с тем, что придется вести войну с соседями за каждый сантиметр. Геодезисты должны уточнить и вынести границы.

Обязательно нужно проверить, не наложен ли арест на дачу. Имеются ли у владельца проблемы с приставами, можно легко проверить через базу судебных приставов — для этого нужно знать ФИО человека и его год рождения.

Многие выставленные сейчас объекты были ранее приобретены под маткапитал — в этом случае у детей должны быть по закону выделены доли, а от опеки требуется разрешение на продажу.

Документы, которые должны быть у собственника:

  • свидетельство на право собственности (выдавалось до 2016 года);

  • выписка из Единого государственного реестра недвижимости (выдается с 2016 года);

  • членская книжка (если дача находится в СНТ);

  • справка об отсутствии задолженности по платежам;

  • если на участке зарегистрированы здания — технический паспорт (технический план) дома, бани и свидетельство или выписка на него.

Все эти документы нужно тщательно проверить и сверить данные с паспортом владельца.

— Помимо документов о собственности, важных при любой сделке с недвижимостью, для загородных домов важно проверить соответствие границ участка на местности и на публичной карте Росреестра, — отметил Алексей Попов.

Вынос границ участка кадастровым инженером даст понять, какая именно у вас будет дача и не будет ли проблем дальше с соседями из-за границ.

Как взять участок в аренду

Все нюансы аренды земли у государства прописаны в Земельном кодексе РФ

Многие, увидев цены на загородную недвижимость, начинают искать варианты, как обзавестись коттеджем или дачей и не разориться. Один из вариантов — взять землю в аренду у государства. Такая возможность есть у каждого гражданина, но получить землю без торгов могут только льготники. Всем остальным придется собирать документы и участвовать в торгах, что занимает немало времени.

Все нюансы прописаны в Земельном кодексе РФ. В Статье 39.8 говорится, что под строительство дома или для личного подсобного хозяйства можно взять землю в аренду на 20 лет. Такой договор может быть потом продлен.

Начальную цену торгов устанавливает администрация по результатам рыночной оценки, но не менее 1,5% кадастровой стоимости участка, утвержденной не раньше, чем за 5 лет до торгов. На итоговую начальную цену влияет много факторов: от кадастровой стоимости участка до цели использования. Она будет, конечно, ниже рыночной, но нужно помнить — аукцион может пойти по непредсказуемому сценарию. Иногда цена увеличивается в несколько раз. Посмотреть участки, которые выставлены на торги, можно на государственном сайте аукционов или на сайтах местных администраций.

Процедура торгов не сильно сложная: нужно подать заявку, внести задаток и принять участие в аукционе в нужный день. Если в аукционе участвуют несколько человек, то землю получит тот, кто предложил самую высокую цену. В этом случае задаток вернут. Если участвовал один человек, то он получит участок по стартовой цене.

Все намного сложнее, если земля понравилась, а документов и торгов на нее нет. Тогда придется самому проявить инициативу и потратиться на оформление документов — межевание, постановка на кадастровый учет и т.д. После всего этого документы сдаются в администрацию и участок все равно выставят на торги.

После постройки дома землю можно выкупить. По закону приоритетное право на это у того, кто взял ее в аренду. Цена продажи не может быть выше кадастровой. Она рассчитывается по специальной формуле. Кадастровую стоимость умножают на ставку земельного налога и на коэффициент для земельного налога, который действует в муниципалитете. Но нужно помнить, что землю дадут выкупить только при полностью оформленном доме и постройках. Они должны быть поставлены на кадастровый учет и обязательно введены в эксплуатацию.

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