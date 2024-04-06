Открываем дачный сезон: что нужно обязательно сделать в апреле, чтобы не остаться без урожая — важный список

Нельзя допускать застаивания воды на участке Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Апрель приносит с собой для дачников не только долгожданное общение с природой и вкусные шашлыки, но и много работы. Помимо посева овощей и цветов на рассаду, предстоит приводить в порядок участок и не упустить драгоценную весеннюю влагу. Рассказываем о работах, которые нужно обязательно сделать в этом месяце. Не забудьте сохранить картинку.

Пока снег не стаял

В апреле очень важно сбросить оставшийся снег с крыш построек. Сейчас он становится тяжелым, а влага может просочиться внутрь дома сквозь щели. Стоит помнить, что второй месяц весны очень капризен и может принести ночной холод до -10...-12 градусов, а также осадки в виде мокрого снега.

Под уже достаточно ярким солнцем то, что было наброшено зимой в теплицу, точно стаяло. Нужно набросать еще снега внутрь.

— Талая вода для земли — как бальзам на душу. Она вымывает соли в теплице, которые накапливаются в течение летнего сезона. Таким образом почва обеззараживается и оздоравливается, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Талая вода благоприятно влияет на рост и развитие растений, а также улучшает структуру почвы.

Сохраните себе эту важную картинку, чтобы ничего не забыть Источник: Юрий Орлов











Важно сейчас позаботиться об отводе воды с огорода и от построек.



— Застой воды на огороде может погубить все труды, — предупредила агроном. — Особенно важен ее отвод для тех регионов, где снег лег прошлой осенью уже на холодную землю. В этом случае почва хуже ее впитывает.

Важные работы в саду

Самое время осмотреть плодовый сад. После зимы скорее всего будут неприятные сюрпризы, особенно если есть молодые яблоньки или груши. Их очень любят грызуны.

— Мыши орудуют беспощадно. Если они погрызли стволики, то нужно срочно брать садовый вар и корневин, — объяснила специалист. — Сначала нужно смочить повреждения раствором корневина, потом замазать садовым варом.

Если повреждения серьезные, то придется срочно подрезать крону растения, так как из-за погрызенных участков резко сокращается приток питательных веществ в верхнюю часть дерева. Без срочной обрезки сад может просто засохнуть. Чем сильнее погрызли дерево, тем сильнее нужно обрезать сверху ветки.

Нельзя закрывать повреждения полиэтиленом. Так создается парниковый эффект, который усугубит ситуацию. Для перевязки можно использовать марлю.

На этом фото один из вариантов борьбы с грызунами, уничтожающими плодовые сады Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вредители, невидимые глазу, тоже уже просыпаются: как только по участку побежали ручьи, а снега стало заметно меньше, нужно надевать перчатки, рабочую защитную одежду и доставать опрыскиватель. Пора обрабатывать деревья от грибковых заболеваний.

— Вот именно в это время, пока еще почки не распустились, нужно опрыскать деревья раствором мочевины. Достаточно 700 граммов мочевины на 10 литров воды, — поделилась цифрами Людмила Шубина.

Обработать деревья нужно как можно скорее, до набухания почек.

— Мочевина очень хороший фунгицид, как и бордоская жидкость. Ее можно использовать по всем плодово-ягодным деревьям, кроме земляники и хвойников, туи, можжевельников, — предупредила агроном.

Что делать, когда стаял снег

Крупноплодная земляника садовая не любит мороза, особенно ремонтантные сорта Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Минусовые температуры могут навредить очень нежной культуре — землянике садовой, или, как ее называют чаще всего дачники, клубнике.



— Холод может навредить землянике без снега. Особенно, если это не районированные сорта или ремонтантные. Можно на грядки спанбонд набросить, полиэтиленовую пленку с небольшими дырочками для воздуха, — объяснила Людмила Шубина. — И досками сверху придавить укрывной материал, чтобы его ветром не сорвало. А насчет других культур не стоит волноваться.



Придется почти сразу браться и за грабли. Потому что весенняя влага — она на вес золота, а уже горячее солнце грозится ее отнять. Перекопанные с осени грядки начнут трескаться.

— Через эти щели уходит весенняя драгоценная влага. Берем грабельки и гребем по трещинам. Этот агроприем называется закрытие весенней влаги. На полях самыми первыми запускают агрегаты с тяжелыми боронами, и они колесят по всем вспаханным полям, тоже закрывают воду. В распоряжении дачников — грабли. Если своевременно не заборонить почву, то 70% влаги уйдет вверх к солнышку, что скажется на урожае, — предупреждает агроном.

Хоть талые воды и очищают землю, напитывают ее, но также и вымывают столь важный азот из верхних слоев в более глубокие, откуда растения его взять не могут.

— Обязательно нужно внести азотистые удобрения — мочевину под все кустарники, землянику, жимолость, плодовые деревья. Прям вот по горсточке, по 30 граммов на квадратный метр посыпать, — советует Людмила Шубина. — Таким образом мы дадим толчок для роста и развития растений. Будут они зеленые и здоровые.

Если опасаетесь переудобрить почву азотом, то можно ограничиться внесением 15–20 граммов на квадратный метр. После схода снега в огороде сажают яровой чеснок, лук на репку и сеют морковь.

Почему нужно привлекать птиц на огород

Дачникам стоит помогать птицам, чтобы те, в свою очередь, помогали дачникам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Людмила Шубина призывает дачников вспомнить про незаменимых помощников — скворцов. Разместите на участке скворечник и забудете о многих вредителях.



— Пусть заселятся эти замечательные птички. Они пойдут на вспаханную землю и начнут уничтожать вредителей. Своими длинными носиками они чуют, где личинки. Личинок майского жука у нас на дачах полно развелось, проволочника, хрущей, да многоножки, потому что птиц повыгоняли. Недостаток птиц в садах приводит к тому, что разводится столько вредителей, — объяснила Людмила Шубина.

Она добавила, что в последние годы дачники из Бердска под Новосибирском жалуются, что вредители напрочь уничтожают землянику. Добрую услугу в этом случае окажут и синицы, объедающие личинок с деревьев, бабочек, боярышниц.

— А если кто переживает за свои ягоды, то пусть купит сетки да поставит на кусты. Птица не дурная — не полезет, — отметила агроном. — Можно в период поспевания ягод поставить чучело.

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